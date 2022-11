Łódź: 22-latek wspiął się na wysoki komin i wpadł do jego środka

Wielu obrażeń ciała doznał 22-letni mężczyzna, który postanowił wspiąć się na ok. 40-metrowy komin w pobliżu EC-1 w Łodzi. Po dotarciu na jego szczyt mężczyzna wpadł do środka komina. Przeżył upadek, trafił do szpitala.

O sprawie poinformowała Straż Miejska w Łodzi. Jeden z operatorów monitoringu miejskiego zauważył niebezpieczne zdarzenie obserwując w piątek teren przy ul. Hasa w centrum Łodzi. Doszło do niego w miejscu, gdzie w przeszłości znajdowała się fabryka kapeluszy, a ostatnio działała firma produkująca m.in. kokosowe maty tapicerskie.

"Trzy osoby - kobieta i dwaj mężczyźni siedzieli na ławce, w pewnym momencie jeden z nich opuścił towarzyszy, przeszedł przez ogrodzenie i wszedł na wysoki komin, który jest nieopodal. Po chwili mężczyzna wpadł do środka komina" - przekazała Straż Miejska.

Kiedy na miejsce dotarł patrol Straży Miejskiej, mężczyzna był przytomny, byli też przy nim jego znajomi. Strażnicy udzielili poszkodowanemu 22-latkowi pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali go pod opiekę ratowników medycznych. Mężczyzna z licznymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Sprawę przekazano policji, która będzie prowadziła postępowanie wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia.