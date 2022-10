Łódź: 26 mln zł z UNICEF na projekty integracyjne w placówkach edukacyjnych

W związku z kryzysem uchodźczym Łódź otrzymała z UNICEF-u 26 mln zł, które przeznaczono m.in. zajęcia integracyjne, półkolonie i wyposażenie przedszkoli, szkół i innych placówek, gdzie razem z polskimi przebywają dzieci i młodzież z Ukrainy.

"Pieniądze, które udało się pozyskać, służą lepszej integracji uczniów z Ukrainy. Z myślą o tych, którzy kontynuują naukę zdalnie w swoim systemie edukacji powstało w Pałacu Młodzieży specjalne centrum, gdzie mogą się uczyć, dwa kolejne są w przygotowaniu. 62 szkoły kupiły dodatkowe meble a kolejnych 38 sprzęt komputerowy, którzy służy właśnie uczniom ukraińskim - wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka na konferencji prasowej w środę.

Łódzkie placówki zatrudniły również 53 asystentów kulturowych, czyli nauczycieli znających język ukraiński, którzy wspierają uczniów w oddziałach przygotowawczych. Szkoły i przedszkola doposażają place zabaw, kupowane są też pomoce dydaktyczne. Dzięki wsparciu z UNICEF-u dla uczniów z Ukrainy zorganizowano w wakacje półkolonie. Z myślą o nich informacje na stronach internetowych placówek zostały przetłumaczone na ukraiński, sfinansowano też wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły. Duża część zadań jest wciąż w trakcie realizacji albo w przygotowaniu.

W Szkole Podstawowej nr 70 powstała plenerowa siłownia, na której dzieci ćwiczą na każdej przerwie; na półpiętrach stanęły kolorowe kanapy - to miejsca, gdzie najszybciej odbywa się polsko-ukraińska integracja.

"Dzieci doskonale potrafią się porozumieć, a takie nieformalne spotkania na przerwach to okazja, by się wzajemnie poznać i z czasem zaprzyjaźnić. O siłowni plenerowej marzyliśmy od dawna, uczniowie są zachwyceni, cieszę się, że udało się pozyskać dodatkowe środki i to marzenie spełnić. Czekamy na sprzęt, który wzbogaci nasz plac zabaw, kupimy też dodatkowy sprzęt komputerowy. W mojej szkole jest prawie 200 uczniów z Ukrainy, więc i potrzeby mamy niemałe" - podkreśliła dyrektorka SP 70 Bogumiła Cichacz.

Zdaniem przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Krzysztofa Makowskiego, kluczowe w pomocy z UNICEF jest wsparcie, jakie uzyskują dzieci uchodźców z Ukrainy, ale też zapewnienie im normalności po tym, czego były świadkami zanim przyjechały do Łodzi.

"Nie wszyscy dobrze sobie radzą, niektórzy potrzebują fachowej pomocy psychologa czy pedagoga i ją dostają. Pomagamy również dzieciom z niepełnosprawnościami, zapewniając im dostęp do terapeutów oraz miejsca w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego" - wyjaśnił.

W łódzkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez samorząd jest ogółem ponad 5,3 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy; w tym ponad 1 tys. w przedszkolach, 3,7 tys. w szkołach podstawowych, 345 w liceach, 188 w szkołach zawodowych oraz 77 w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego.

Ze środków UNICEF zorganizowano m.in. zajęcia integracyjne (np. zielone szkoły) w 68 szkołach dla 1,7 tys. dzieci z Ukrainy, 38 szkół kupiło sprzęt komputerowy, 62 placówki - dodatkowe meble, 12 kolejnych - doposażenie placów zabaw. W 48 miejscach zatrudniono 53 asystentów kulturowych, osiem specjalistycznych placówek zapewnia wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla 44 dzieci. Ciepłe posiłki dla prawie 4 tys. ukraińskich dzieci i młodzieży zapewnia 198 przedszkoli i szkół, 2 bursy oraz ośrodki z internatem. Finansowane są też zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauka języka polskiego.