Łódź: 40. rocznica pierwszego w Polsce porodu rodzinnego

10 czerwca 1983 r. w szpitalu im. Madurowicza w Łodzi odbył się pierwszy w Polsce poród rodzinny. Ojcem wpuszczonym wówczas na porodówkę był Paweł Fijałkowski - syn prekursora porodów rodzinnych ginekologa i położnika Włodzimierza Fijałkowskiego.

40 lat temu Paweł Fijałkowski był ojcem, który jako pierwszy w Polsce został wpuszczony na porodówkę podczas narodzin swojego dziecka. Na świat przyszła wówczas córka pana Pawła, Monika, która jest także wnuczką doktora Włodzimierza Fijałkowskiego - cenionego ginekologa-położnika, dzięki którego staraniom odbył się ten pierwszy w naszym kraju poród rodzinny.

Doktor Włodzimierz Fijałkowski otworzył pierwszą w Polsce szkołę rodzenia. O porodzie rodzinnym, w którym mógłby uczestniczyć mężczyzna, mówił już w latach 60. ub. w.

"Pomimo trudności, udało mi się uczestniczyć w porodzie córki" - wspominał Paweł Fijałkowski. Dziewczynka przyszła na świat 10 czerwca 1983 roku o godz. 7.30."Poród Moniki był porodem naturalnym. Rodzice współdziałali solidarnie z siłami natury" - napisano w szpitalnej kronice.

O rocznicy pamiętali pracownicy szpitala im. Madurowicza i marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, który złożył życzenia urodzinowe pani Monice a także pogratulował Pawłowi Fijałkowskiemu oraz jego żonie. "Porody rodzinne odmieniły szpitale, dziś są standardem. Łódzkie było pionierem w tej dziedzinie. Pomagamy także spełniać marzenia o rodzinie. Ośrodek Szpitalny imienia Madurowicza w Łodzi jako pierwszy w Polsce prowadzi program leczenia niepłodności" - podkreślił Schreiber.

"W szpitalu im. Madurowicza, o ile nie ma przeciwskazań medycznych, porody rodzinne stanowią nawet ponad 90 procent wszystkich porodów. Tak jest także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu" - zaznaczył. "

Wszystkie dzieci, które urodzą się w sobotę 10 czerwca - w 40. rocznicę porodu rodzinnego w Łodzi - w szpitalach wojewódzkich w Sieradzu, Bełchatowie, Zgierzu, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim oraz Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza w Łodzi - otrzymają prezenty ufundowane przez władze województwa łódzkiego" - podano w komunikacie.

"Wszystkich mieszkańców regionu zapraszamy do wspólnego świętowania 40 rocznicy porodów rodzinnych w Polsce. Pod adresem mailowym: rodzinne@lodzkie.pl czekamy na Państwa zdjęcia z dziećmi, które urodziły się w porodach rodzinnych. Mogą to być fotografie tuż po porodzie, ale nie tylko, data nie ma znaczenia, ważne, aby były wykonane w ciągu ostatnich 40 lat. Zdjęcia opublikujemy w specjalnym dodatku do Dziennika Łódzkiego z okazji Dnia Ojca" - poinformował Urząd Marszałkowski w Łodzi.