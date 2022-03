Łódź: 6. edycja Festiwalu OFF-Północna w Teatrze Muzycznym - od soboty

Koncert "Piosenki na czas niepokoju" rozpocznie w sobotę 6. edycję Festiwalu OFF-Północna w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Mottem wydarzenia, na które złoży się m.in. osiem spektakli dramatyczno-muzycznych i koncertów, będą słowa Sławomira Mrożka "Teatr jest praniem sumienia".

"To już 6. edycja Festiwalu OFF-Północna, a tegorocznym mottem imprezy będzie cytat z listu Sławomira Mrożka: +Teatr jest praniem sumienia+. Przez cały tydzień - począwszy od soboty - będziemy gościć wspaniałych artystów. W większości to ludzie bardzo młodzi, niektórzy już znani z naszej sceny, inni pojawią się na niej po raz pierwszy. Zaplanowaliśmy osiem spektakli, a pierwszy z nich to koncert +Piosenki na czas niepokoju+. Stworzony z potrzeby chwili, trochę w biegu, ale bardzo piękny" - podkreśliła dyrektorka Teatru Muzycznego w Łodzi na konferencji prasowej w środę.

Koncert inaugurujący festiwal to próba podzielenia się emocjami w trudnym czasie. Wykonawcy sami wskazali 20 utworów, które najlepiej oddają ich odczucia.

"Usłyszymy piosenki z musicali +Ragtime+ czy +Kapitan Żbik+, ale nie zabraknie także klasyki światowej jak +Blowin' in the wind+ Boba Dylana czy +Fragile+ Stinga. Dobieraliśmy repertuar tak, by odzwierciedlał to, co czujemy. To utwory, które mówią coś o czasach niepokoju, w których żyjemy, których sami nie rozumiemy i na które trochę się nie zgadzamy. Chcemy dać naszym widzom odrobinę nadziei, siły i wiary w to, że lada dzień przyjdzie lepsze jutro" - zapowiedział reżyser premierowego koncertu Tadeusz Kabicz.

W duetach i występach solowych widzowie zobaczą Joannę Gorzałę, Katarzynę Walczak, Pawła Erdmana, Marcina Januszkiewicza i Macieja Pawlaka. Kierownikiem muzycznym koncertu jest Karina Komendera.

W kolejnych dniach OFF-Północna widzowie będą mogli oglądać spektakle dramatyczno-muzyczne i koncerty. W niedzielę ze swoim recitalem, złożonym z piosenek Wojciecha Młynarskiego, wystąpi Jacek Bończyk, a warszawski Teatr Potem-O-Tem zaprosi na muzyczną psychoterapię z coach Elą w spektaklu "20 lexusów na czwartek".

Trzy dni później odbędzie się pokaz historycznego duodramu o mniej znanym z rodu Piłsudskich - Bronisławie. Fundacja Pomysłodalnia z Rumii pokaże spektakl "Bronisław Piłsudski was here. Musical na wałki".

Następnie festiwalowa publiczność czeka wycieczka do wesołego miasteczka za sprawą spektaklu z Teatru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy. Z kolei w piątek, 8 kwietnia, scenę przejmie Aneta Todorczuk z monodramem "Kobieta, która wpadała na drzwi", zbudowanym wokół piosenek Sinead O'Connor.

W sobotę zaplanowano dwa wydarzenia: literacki stand-up przygotowany w ramach Grupy Rafała Kmity, a wieczorem - spektakl "Kora.boska", w którym Katarzyna Chlebny wcieli się w rolę Kory Jackowskiej. Podczas finału 10 kwietnia nastąpi ogłoszenie laureatów IV Konkursu Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty i ich występ; festiwalowy program zamknie koncert ubiegłorocznych zdobywców głównej nagrody Festiwalu, czyli statuetki Jonaszka - duetu LENDA/KOZUB.

Obok spektakli w programie znalazły się warsztaty, m.in. arteterapeutyczne i aktorskie oraz panel dyskusyjny z cyklu "Po co…?", tym razem poświęcony teatrowi równościowemu. Zakulisowe życie teatru będzie można poznać dzięki wystawie "Antrakt", przygotowanej we współpracy z Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym.

Organizatorzy zapraszają też do rozmów z artystami po zakończeniu każdego spektaklu, a także do wysłuchania relacji na antenie Radia Lutnia, które na ten czas zmieni się w radio festiwalowe.