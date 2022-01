Łódź: Abp Ryś: Z wolą Boga człowiek nie raz się mocuje

Wolę Boga trzeba rozeznać, z wolą Boga człowiek nie raz się mocuje - powiedział w sobotę metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś do Wojowników Maryi, wspólnoty mężczyzn, której reprezentanci przyjechali do Łodzi, aby przejść ulicami miasta manifestując swoją wiarę.

Wspólnota Wojowników Maryi powstała w Kościele katolickim. Skupia obecnie ponad 5 tysięcy mężczyzn, głównie w średnim wieku. Do Wojowników Maryi zwrócił się metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

"Wolę Boga trzeba rozeznać. Rozeznać co nią jest. Z wolą Boga człowiek nie raz się mocuje" - powiedział abp Ryś. "Wola Boga niejednokrotnie wzywa nas do tego, by samemu sobie zaprzeczyć, żeby się siebie samego wyrzec, żeby pójść pod prąd własnemu myśleniu" - podkreślił.

"Z wolą Boga Jezus zmagał się w Ogrójcu. To jest rozeznanie, które dokonuje się na kolanach, w bólu i w płaczu - może po tobie cieknąć pot, który jest krwawy, kiedy rozeznajesz wolę Boga" - zaznaczył w wystąpieniu do mężczyzn ze wspólnoty duchowny.

Wielu Wojowników Maryi przyjechało w sobotę do Łodzi, aby przejść ulicami miasta manifestując swoją wiarę.