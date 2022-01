Łódź: Akcja "Pirat" na drogach: 311 przekroczeń prędkości, 22 odebrane dowody rejestracyjne

311 przekroczeń prędkości, odebrane 22 dowody rejestracyjne - to efekt pracy policjantów z grupy SPEED na drogach w Łodzi w czasie sobotniej akcji "Pirat".

Jak wyjaśniła asp. sztab. Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki, działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą "Pirat" to cykliczna akcja policjantów drogówki koordynowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W sobotę zorganizowano ją na drogach Łodzi.

"Do głównych zadań mundurowych należało ujawnianie rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego, a w szczególności egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości" - poinformowała.

Dodała, że na łódzkich drogach służbę pełniło 90 funkcjonariuszy w zorganizowanych punktach pomiarów prędkości oraz w pojazdach wyposażonych w wideorejestratory. Kontrole prowadzone były w miejscach i na odcinkach dróg, gdzie występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Policjanci skontrolowali 434 pojazdy, ujawniając 485 wykroczeń w ruchu drogowym. W 311 przypadkach przyczyną było przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Dwóch kierowców utraciło uprawnienia na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze nałożyli 331 mandatów karnych, zastosowali 131 pouczeń i skierowali 15 wniosków o ukaranie do sądów. Ponadto, zatrzymano 22 dowody rejestracyjne" - przekazała asp. sztab. Boratyńska.

Przypomniała, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia br. taryfikatorem kierowcy muszą liczyć się z mandatem w wysokości 50 zł za przekroczenie prędkości do 10 km/h, 200 zł - do 20 km/h, 400 zł - do 30 km/h, 800 zł - do 40 km/h, 1000 zł - do 50 km/h, 1500 zł - do 60 km/h, 2000 zł - do 70 km/h oraz 2500 zł za przekroczenie prędkości od 71 km/h.

Dodatkowo, przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy.