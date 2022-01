Łódź: Areszt dla 21-letniego sprawcy pobicia

Decyzją Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście aresztowany został 21-latek z Łodzi, który pozbawił wolności i pobił 32-letniego znajomego z powodu długu w wysokości 50 zł. Podejrzany był notowany w przeszłości. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 5 stycznia w hostelu na terenie łódzkiej dzielnicy Polesie.

"Do mieszkającego tam 21-latka przyszedł 32-letni znajomy, który - jak ustalono - chciał uzgodnić późniejszą spłatę długu. Wstępnie gospodarz przystał na takie rozwiązanie, jednak już po chwili zaczął domagać się natychmiastowego zwrotu 50 zł. Gdy weszli do pokoju, zaatakował pokrzywdzonego, bijąc go pięściami po całym ciele, a następnie zamknął go na klucz, uniemożliwiając opuszczenie pomieszczenia. Tego dnia, w krótkich odstępach czasu, jeszcze kilkakrotnie stosował przemoc wobec 32-latka, również przy użyciu niebezpiecznego narzędzia" - zrelacjonowała Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Pobitemu mężczyźnie udało się w końcu uciec i powiadomić policję. Funkcjonariusze z IV Komisariatu pojechali do hostelu, w którym miało dojść do przestępstwa, gdzie zatrzymali kompletnie zaskoczonego 21-latka. Notowany w przeszłości sprawca usłyszał już zarzuty, m.in. bezprawnego pozbawienia wolności i pobicia, za które grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Dalsze czynności w tej sprawie po nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji.