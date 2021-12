Łódź: Areszt dla pary oszustów ze Słowacji, które ukradło seniorowi 50 tys. zł

Policjanci z Łodzi dotarli do małżeństwa Słowaków, które w listopadzie ukradło 84-letniemu łodzianinowi 50 tys. zł oszczędności. Para z bogatą przeszłością kryminalną została zatrzymana podczas kolejnej wizyty w Polsce. Ofiarą oszustów mogło paść więcej osób. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Jak poinformowała w poniedziałek Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, 84-latek stracił swoje oszczędności w listopadzie. Starszy mężczyzna parę oszustów ze Słowacji spotkał na ulicy Łagiewnickiej. Został zaczepiony przez mówiących z obcym akcentem kobietę i mężczyznę, którzy prosili o wskazanie drogi do szpitala na Bałutach.

"84-latek chcąc jak najlepiej pomóc, z zapałem zaczął tłumaczyć, jak szybko i najkrótszą drogą dotrzeć do celu. Niestety oszuści cały czas udawali, że niczego nie rozumieją. W końcu poprosili seniora, aby wsiadł z nimi do auta i bezpośrednio wskazał drogę, a w zamian za to odwiozą go do domu" - relacjonowała.

W trakcie podróży małżeństwo zaczęło wypytywać mężczyznę, czy posiada w domu gotówkę i czy miałby chęć wymienić złotówki na obcą walutę na korzystnych dla niego warunkach.

"Mieszkaniec Łodzi zgodził się na ich propozycję. Zaprosił nowo poznane małżeństwo do swojego domu, gdzie doszło do wymiany pieniędzy. Po tym para pożegnała się z gospodarzem i wyszła. Dopiero po dłuższej chwili 84-latek zorientował się, że wraz z gośćmi zniknęła również kasetka, w której trzymał pieniądze. W ten sposób senior stracił 50 tysięcy zł" - wyjaśniła Zdanowska.

Śledztwo w tej sprawie prowadzili kryminalni z II Komisariatu Policji z Łodzi razem z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Dzięki analizie zabezpieczonych dowodów, wśród których znajdowały się m.in. nagrania z monitoringu, policjanci ustalili tożsamość sprawców, którymi okazali się obywatele Słowacji.

Zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu w hotelu w Krakowie, gdy ponownie przyjechali do Polski i prawdopodobnie planowali kolejne oszustwa. Zabezpieczono przy nich telefony komórkowe oraz gotówkę w trzech walutach: blisko 2 tys. zł, ponad 1600 euro i ponad 1000 dolarów.

Małżeństwo 46-latków ma bogatą przeszłość kryminalną. Byli wielokrotnie notowani za oszustwa, w tym na tak zwaną legendę. Jak ustalono, cyklicznie przekraczali granice Polski. W poszukiwaniu okazji do kolejnych oszustw, przemieszczali się po całym kraju. Z przestępczego procederu urządzili sobie stałe źródło utrzymania.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty kradzieży, za co grozi kara do 5 lat więzienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.