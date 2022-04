Łódź: Areszt dla sprawcy napadu na obcokrajowca

Do aresztu trafił 19-latek podejrzany o napad na obcokrajowca. Używając siły, ukradł mu pieniądze, dokumenty oraz kartę do bankomatu, którą potem dokonał szeregu transakcji. W chwili zatrzymania miał przy sobie marihuanę. Teraz grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia, którego finał miał miejsce kilka dni temu, doszło 13 lutego, na ul. Zielonej w Łodzi.

"Do 64-letniego obcokrajowca podszedł nieznany mu mężczyzna. Napadnięty nie zdążył nawet się odezwać, gdy napastnik zaczął go bić po twarzy. Doprowadzony do stanu bezbronności, został okradziony przez przestępcę; jego łupem padł telefon komórkowy, pieniądze w różnych walutach o łącznej wartości ponad 2 tys. złotych oraz dokumenty osobiste wraz z kartą do bankomatu" - przekazała PAP w piątek mł. asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Pokrzywdzony natychmiast powiadomił policję. Agresywnego napastnika udało się zatrzymać 11 kwietnia. Był to 19-letni mieszkaniec Łodzi, który w chwili zatrzymania posiadał przy sobie 3,2 grama marihuany. Ustalono, że mężczyzna kilkanaście razy dokonywał płatności zbliżeniowych skradzioną kartą. Transakcje opiewały na kwotę blisko 400 zł.

Śledczy z IV Komisariatu Policji w Łodzi przedstawili 19-latkowi zarzuty za popełnione przestępstwa, za co grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście podejrzany został tymczasowo aresztowany.