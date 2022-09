Łódź: Bezpłatny spektakl na otwarcie sezonu teatralnego w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych

"Nie mów nikomu" - bezpłatny spektakl poruszający temat wykluczenia osób głuchych w Polsce otworzy w sobotę sezon teatralny w łódzkim Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych (AOIA). Występują w nim osoby niesłyszące. Spektakl grany jest w języku migowym z polskimi napisami.

Przedstawienie inspirowane jest osobistymi doświadczeniem twórców oraz reportażem Anny Goc pt. "Głusza" o dyskryminowaniu osób głuchych i ich rodzin w Polsce. Scenarzysta i reżyser Adam Ziajski "Nie mów nikomu" stworzył obraz pokazujący problem funkcjonowania osób niesłyszących w życiu codziennym wraz ze społecznym ale też językowym kontekstem.

To - jak podkreśla twórca spektaklu - zaskakująca lekcja wrażliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka.

"Jestem głęboko przejęty i zawstydzony stanem językowej wspólnoty. Mam nieodparte wrażenie, że używanie słów i ich znaczeń z coraz większą intensywnością staje się narzędziem zbiorowej konfrontacji, walki wszystkich ze wszystkimi. Nie budujemy przestrzeni do spotkania w dialogu, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Daliśmy przyzwolenie na życie w świecie budowanym ze strachu i uprzedzeń, w świecie, w którym zawłaszczanie języka realizuje się w fakcie odbierania innym prawa do głosu" - tłumaczył Ziajski, który do spektaklu zaprosił osoby niesłyszące.

Spektakl odniósł sukcesy na ogólnopolskich festiwalach teatralnych m.in. TOPOFFFestival, czy KONTRAPUNKT, a także zebrał pozytywne recenzje prasowe.

W Łodzi można go zobaczyć bezpłatnie w sobotę o godz. 19 w Fabryce Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3. "Nie mów nikomu" zainauguruje sezon teatralny w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, którego misją jest misją jest tworzenie teatru aktywnego społecznie, interweniującego, zaangażowanego w miasto i rzeczywistość.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu "Ruch kreuje przyszłość", w którego ramach AOIA zrealizował już kilkadziesiąt spotkań, warsztatów i seansów filmowych. Dofinansowano je ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta Łodzi.