Łódź: Biblioteka Miejska proponuje wakacyjne ułatwienia dla czytelników

Biblioteka Miejska w Łodzi wprowadza nową formę udostępniania kodów Empik Go. Posiadacze karty bibliotecznej - fiszki - będą mogli odebrać bezpłatny kod do tej platformy nie tylko osobiście w bibliotekach, ale też mailowo.

Biblioteka Miejska w Łodzi od pewnego czasu oferuje swoim czytelnikom bezpłatny kod Empik Go, aktywujący 30-dniowy dostęp do aplikacji, na której znajduje się ponad 50 tys. audiobooków, e-booków, podcastów i seriali audio.

"Bezpłatny kod będzie można teraz odebrać nie tylko osobiście w bibliotekach, ale też mailowo. Wystarczy znać numer swojej karty bibliotecznej - fiszki. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie dla tych, którzy zapomną spakować książkę do walizki lub nie mają czasu przed wyjazdem, żeby odwiedzić bibliotekę. Maila natomiast można wysłać, będąc już na urlopie" - poinformował we wtorek dział promocji Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Udogodnienie wprowadzone zostanie 24 czerwca. Po tym terminie wystarczy napisać wiadomość z numerem swojej karty bibliotecznej do wybranej filii i poczekać na informację zwrotną. Adresy mailowe wszystkich placówek znaleźć można na stronie internetowej - biblioteka.lodz.pl - w zakładce Filie.

Bibliotekarze podkreślają, że usługa "kod wysyłany mailem" dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy karty bibliotecznej - fiszki. Kto fiszki jeszcze nie ma, wciąż musi odwiedzić wybraną placówkę i wyrobić kartę na miejscu.

Od wakacji kody Empik Go wydaje każda z 58 filii zlokalizowanych w całym mieście. Znaleźć je można też w skrytce Szuflandii - samoobsługowej biblioteki otwartej 24/7, która mieści się na rynku Manufaktury przy wejściu do Cinema City. Każdy czytelnik Biblioteki Miejskiej ma prawo do wykorzystania jednego kodu w miesiącu. Może wybrać kod Empik Go lub Legimi.

Z aplikacji można korzystać na dwóch dowolnych urządzeniach: smartfonie, tablecie, czytniku i na Kindle.