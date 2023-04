Łódź: Blisko 30 mln zł w tegorocznym budżecie obywatelskim

Już niebawem - 8 maja - ruszy nabór wniosków do 11. edycji budżetu obywatelskiego Łodzi. W tym roku miasto oddaje do dyspozycji łodzian blisko 29,8 mln zł. W poprzednich dziesięciu edycjach na realizację niemal 2 tys. zadań przeznaczono łącznie prawie 330 mln zł.

W 11. edycji budżetu obywatelskiego Łodzi miasto oddaje do dyspozycji łodzian blisko 30 mln zł, a przyjmowanie wniosków z projektami rozpoczyna się już 8 maja.

"W dotychczasowych 10 edycjach budżetu obywatelskiego zostało zgłoszonych 9 tys. 200 projektów, z czego mieszkańcy wybrali do realizacji 1948 zadań na kwotę blisko 330 mln zł. Łodzianie co roku zgłaszają różne pomysły od tzw. zadań miękkich takich jak zajęcia sportowe czy organizacja kin plenerowych po zadania inwestycyjne typu remont chodnika czy budowa drogi - podkreśliła dyrektorka Biura Aktywności Miejskiej UMŁ Katarzyna Dyzio na konferencji prasowej w czwartek.

W rozpoczynającej się edycji wprowadzono dwie istotne dla mieszkańców zmiany. Zadania dotyczące bibliotek, Stawów Jana, Stawów Stefańskiego i Młynka mają od tej edycji charakter ponadosiedlowy. Ograniczona została też możliwość głosowania na papierze.

"Na podstawie naszych doświadczeń i głosów mieszkańców postanowiliśmy ograniczyć formę papierowego głosowania w budżecie obywatelskim. Będzie ono możliwe tylko i wyłącznie w Biurze Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10. Tylko tam ktoś, kto chce zagłosować na papierze, będzie mógł przyjść, pobrać kartę do głosowania, wypełnić ją i zostawić głos. Nie będzie już masowego drukowania kart do głosowania w budżecie obywatelskim tak jak w poprzednich latach - jedna karta do głosowania dla jednego mieszkańca" - wyjaśnił radny Damian Raczkowski, przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Jak wyjaśnił, jest to zmiana, o którą do prezydent Łodzi wnioskowali mieszkańcy i reprezentowana przez niego komisja. Dla wygody łodzian powstaną też stacjonarne punkty głosowania elektronicznego. W bibliotekach miejskich zostaną udostępnione stanowiska, na których zagłosować przez internet będą mogły osoby, które np. nie mają w domu komputera.

Do dyspozycji liderów i liderek Biuro Aktywności Miejskiej oddaje również ankietę diagnostyczną, która może poszerzyć zakres projektów o nowe funkcje. Wyniki będą punktem wyjścia dla planowanych w ramach tegorocznego składania projektów spotkań warsztatowych, dzięki którym łodzianie będą mogli lepiej zrozumieć ideę oraz procedurę budżetu obywatelskiego, wspólnie zaplanować swoje propozycje oraz wzajemnie się poznać i zadeklarować wsparcie przy promocji projektów oraz w trakcie głosowania.

Biuro Aktywności Miejskiej, by zainspirować łodzian, zwłaszcza młodszych, dopiero rozpoczynających przygodę z miejskimi przestrzeniami i partycypacją, planuje organizację gier miejskich.

"Wspólnie, w konwencji zabawy, odwiedzimy już zrealizowane projekty. Rozwiązując zadania i rywalizując w konkurencjach, lepiej zrozumiemy swoje punkty widzenia; postaramy się spojrzeć na miasto z nowej perspektywy - gospodarskiej. Skupimy się nie tylko na tym, co już zostało zrobione, także na tym, co jeszcze możemy zmienić w naszym otoczeniu. Tutaj kluczem jest partycypacja i przekonanie, że wspólnie możemy więcej" - dodała Dyzio.

Wszystkie szczegóły planowanych działań - daty, miejsca, program - pojawią się na fanpage'u Fabryki Aktywności Miejskiej i na stronie www.decydujemy.uml.lodz.pl.