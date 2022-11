Łódź: Coraz więcej odwiedzających groby bliskich na cmentarzach

Z każdą godziną w Dniu Wszystkich Świętych zwiększa się ruch na największych cmentarzach w Łodzi. Odwiedzający nekropolie narzekają na droższe niż w poprzednich latach ceny zniczy i kwiatów, ale - jak dodają - nie wyobrażają sobie tego dnia bez ozdobienia grobu i zapalenia świeczki.

We wtorek na jednym z większych w Łodzi cmentarzu na Zarzewie spory ruch panował już od wczesnych godzin porannych.

Odwiedzający groby bliskich w tym miejscu, przyznali w rozmowie z PAP, że wyjechali z domu ok. godz. 8, by uniknąć korków na ulicach i znaleźć miejsce do zaparkowania auta. "Udało się zaparkować w miarę blisko bramy. To dobrze, bo mamy trochę kwiatów i zniczy, torby są więc dość ciężkie, a mamy już swoje lata. To ostatni cmentarz, na których mamy bliskich. Pozostałe odwiedziliśmy w weekend" - powiedzieli pani Małgorzata i pan Krzysztof.

Dodali, że ze względu na wysokie ceny kwiaty i znicze kupili wcześniej w markecie. "Można zażartować gorzko, że tanio już było. Nie wyobrażamy sobie jednak, by nie przyozdobić grobu żywymi kwiatami i nie zapalić bliskim świeczki" - podkreślił pan Krzysztof.

Z czasem odwiedzających przybywało, na samym cmentarzu, jak i wokół robiło się coraz tłoczniej.

Zdaniem jednej z kwiaciarek sprzed Cmentarza Doły, mieszkańcy Łodzi wizyty na grobach rozłożyli na cztery dni i od soboty przed cmentarzem panuje duży ruch. Wyjaśniła, że najwięcej osób odwiedza nekropolię w godz. 11-17.

Przy samych grobach widać liczniejsze grupy osób niż w poprzednich latach, kiedy zalecano społeczny dystans w związku z COVID-19.

"Dla nas Dzień Wszystkich Świętych to także okazja do spotkania się z rodziną przy grobie rodziców. Po zaszczepieniu przeciw COVID-19 odnowiliśmy tą naszą rodzinną tradycję, dziś znów umówiliśmy się przy grobie o godz. 10 i jesteśmy w większym gronie. Powspominamy jeszcze trochę, a potem pojedziemy wszyscy na rodzinny obiad" - wyjaśniła pani Urszula.

Przyznała, że w tym roku największym zmartwieniem odwiedzających groby są wysokie ceny zniczy i kwiatów. "Najtańsze znicze na stoiskach pod cmentarzem są już po 4 zł, ale wiadomo, że trzeba kupić coś większego. Za lampion z wkładem olejowym, który rok temu kosztował 20 zł, dziś zapłaciłam 25 zł. Doniczka chryzantem to 30 zł. W sumie dziś na przystrojenie tylko dwóch grobów wydałam ok. 150 zł" - dodała.

Pan Jan przyznał, że w związku z wysokimi cenami zrezygnował z zakupu kwiatów doniczkowych i zdecydował się na symboliczną sztuczną różę, którą włożył do wazonu oraz skromne lampiony.

Starsze i niepełnosprawne osoby, które odwiedzają groby na cmentarzach komunalnych w Łodzi, mogą wypożyczyć wózek inwalidzki. Sprzęt jest dostępny u administratorów nekropolii od poniedziałku do środy.

W Dzień Wszystkich Świętych godziny otwarcia komunalnych nekropolii zostały wydłużone. We wtorek furtki cmentarzy komunalnych: Doły, Zarzew oraz Szczecińska pozostaną otwarte przez cały dzień i noc. W środę miejskie nekropolie można zaś odwiedzać do godz. 18, a od czwartku cmentarze będą otwarte w godzinach typowych dla sezonu zimowego (październik-marzec), czyli 8-17.

Również bramy cmentarzy zarządzanych przez parafie we wtorek mają być zamykane w późnych godzinach wieczornych lub pozostawione otwarte na całą noc. W Dzień Zaduszny (2 listopada) większość cmentarzy katolickich będzie można odwiedzać co najmniej do godz. 18.

We wtorek uruchomiono osiem specjalnych linii komunikacji miejskiej łączących łódzkie cmentarze. Dodatkowo autobusy i tramwaje kursujące w rejonie cmentarzy mają zwiększoną częstotliwość.