Łódź: Dobiega końca nabór w konkursie Modopolis dla twórców zrównoważonej mody

Do końca tygodnia trwa nabór w konkursie Modopolis dla projektantów działających w duchu zrównoważonej mody. To wyróżnienie świadomych twórców, którzy sięgają m.in. po materiały z recyclingu, czy tkaniny niewykorzystane przez szwalnie i duże firmy odzieżowe.

Jak wskazała dyrektorka Modopolis promującego niezależnych projektantów i producentów, którym bliska jest filozofia zrównoważonej mody, konkurs organizowany jest z myślą o świadomych twórcach, którzy przyczyniają się do promowania takich wartości jak zrównoważony rozwój, etyczne podejście do pracy i pracowników, transparentność marek.

"To konkurs dla tych, którzy wierzą, że moda przez jakość i uważność może zmieniać świat. Nie koncentrujemy się na konkretnych kryteriach, interesuje nas filozofia marki i jej odpowiedzialne podejście do ludzi i świata" - wyjaśniła Maria Sobczyk.

W związku z tym, w trwającym do 10 września naborze, mogą zgłaszać się projektanci i pojektantki, którzy sięgają po surowce ze sprawdzonych źródeł, z recyclingu albo z tzw. dead stocków, czyli tkanin, niewykorzystanych przez szwalnie i duże firmy odzieżowe. Na Rekomendację Modopolis mogą liczyć też ci, którzy chcą minimalizować szkody dla środowiska w samym procesie produkcji, np. poprzez krótkie serie, szycie wyłącznie na zamówienie czy wykorzystywanie naturalnych barwników. Doceniane będą też pomysły i rozwiązania, które pozwolą kupioną rzecz nosić jak najdłużej.

"Jesteśmy zalewani ofertami wielkich koncernów, multibrandowych sklepów internetowych. Zachęca się nas do pogoni za trendami fast fashion. Rekomendacja Modopolis ma pomóc kupującym odnaleźć te marki, które proponują coś więcej" - tłumaczyła ideę przedsięwzięcia Sobczyk.

Tegoroczną edycję Modopolis wspierają eksperci, którzy pomogą wybrać rekomendowanych w konkursie. To Monika Ustyniak, która na co dzień wspiera młodych projektantów w poszukiwaniu rozwiązań technicznych w procesie twórczym. Z kolei Agata Rudnicka jest specjalistką tematyki zrównoważonego i etycznego biznesu, Michał Koszek to dziennikarz i stylista, zaś Dorota Stępień jest edukatorką branży kreatywnej, pomysłodawczynią Międzynarodowego Festiwalu Łódź Design.

Nazwiska laureatów Rekomendacji Modopolis zostaną ogłoszone w październiku. Marka, która zdobędzie największe uznanie ekspertów otrzyma nagrodę główną Grand Prix Porsche Centrum Łódź w wysokości 10 tys. zł.

Do soboty 10 września ubrania i dodatki stworzone w duchu zrównoważonej mody przez laureatów poprzednich edycji konkursu można oglądać w tymczasowym butiku Modopolis Pop-up Shop przy ul. Ogrodowej 8.

Organizatorem Modopolis jest Fabryka Sztuki w Łodzi, która jako instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności rynkowej, a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr.

Konkurs jest współfinansowany z dotacji Urzędu Miasta Łodzi.

