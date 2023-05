Łódź: Dzięki wsparciu z miejskiego programu in vitro urodziło się 455 dzieci

W ciągu 7 lat działania miejskiego programu in vitro w Łodzi na świat przyszło 455 dzieci. Na wsparcie dla par z problemem niepłodności miasto przekazuje rocznie ok. 1 ml zł. W tym roku zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w dwóch klinikach, które realizują łódzki program in vitro.

Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w dwóch klinikach, które realizują łódzki program in vitro. Pary dotknięte problemem jeszcze w tym roku mogą zgłaszać się na kwalifikację do dwóch klinik: Gameta - szpital oraz Salve Medica. W 2023 roku miasto planuje wydać w sumie 1 mln zł na dofinansowanie 200 in vitro. Pary zakwalifikowane do programu mogą skorzystać z 5 tys. zł dotacji do jednej procedury; w sumie można wnioskować o trzy zabiegi" - przekazała w środę Jolanta Baranowska z Urzędu Miasta Łodzi.

Do programu może przystąpić para, która w dniu kwalifikacji do niego mieszkała w Łodzi i w tym mieście rozliczała się z podatku dochodowego. Z dofinansowania mogą korzystać kobiety do 40 lat (w wyjątkowych przypadkach, po konsultacji z lekarzem, do 42 lat). Program jest dostępny dla małżeństw i związków nieformalnych.

Miejski program in vitro działa od 2016 r. Do tej pory z dofinansowania skorzystało 1,3 tys. par. Łódź bezpłatnie przekazuje swoją licencję na realizację programu innym polskim gminom. Do dziś skorzystało z niej kilkanaście samorządów w kraju.