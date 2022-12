Łódź: Jerzy Jarniewicz laureatem Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima

Poeta Jerzy Jarniewicz został laureatem Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima. Wyniki ogłoszono podczas niedzielnej gali finałowej promującego czytelnictwo Festiwalu Puls Literatury w Łodzi. To pierwszy laureat tej nagrody będący łodzianinem.

Nagroda w wysokości 50 tys. zł, którą za całokształt dokonań literackich przyznaje Dom Literatury w Łodzi wręczona została po raz dziesiąty. Wyróżnienie nawiązuje do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej. Jednym z laureatów ówczesnej Nagrody Literackiej Miasta Łodzi był m.in. Julian Tuwim.

Obecnie wyróżnienie przyznawane jest za "twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych, która powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną".

W tym roku kapituła pod przewodnictwem dziennikarki oraz wydawczyni Magazynu "Książki" Barbary Piegdoń-Adamczyk zdecydowała, że nagroda trafi do Jarniewicza. Oprócz związanego z Łodzią poety, eseisty i tłumacza na liście nominowanych byli: pisarka i eseistka Renata Lis oraz pisarz i felietonista Michał Witkowski.

W laudacji jury podkreśliło, że twórczość Jarniewicza w swoim całokształcie "to przebogata, wielowątkowa, kunsztownie i mądrze zaprojektowana biblioteka".

"Pogrążeni w lekturze, słyszymy język piękny ale żywy, znajomy, a zarazem obcy. Słyszymy samego autora, uczestniczymy w jego biografii. Podsłuchujemy świat, w którym żyjemy. Rozpoznajemy samych siebie, nasze słabości i pragnienia. Zaczytani - spostrzegamy jednak że nie jesteśmy sami. Przebywamy w otwartej czytelni. Z nami jest wielu innych i wszyscy zaczynamy się dostrzegać - w naszej żywości, pojedynczości, którą zaczynamy rozumieć jako tęsknota za innym. Taka czytelnia nazywa się wspólnota" - zaznaczyli jurorzy.

Jarniewicz przyznał się, że to wyróżnienie sprawiło mu dużo radości ze względu na fakt, że jest to nagroda ściśle związana z Łodzią.

"Nie powiem, jak pewien król francuski, że Łódź to ja, albo, że ja to Łódź. Ale w dużym stopniu identyfikuję i odnajduję się w tym mieście. Tym bardziej, jest mi miło, że jestem bodaj pierwszym laureatem tej nagrody będącym mieszkańcem Łodzi" - powiedział poeta i wykładowca współczesnej literatury angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Jarniewicz dołączył do grona laureatów Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima, wśród których są: Magdalena Tulli, Hanna Krall, Jarosław Marek Rymkiewicz, Michał Głowiński, Ewa Lipska, Izabela Filipiak, Małgorzata Szejnert, Ewa Kuryluk i Wojciech Nowicki.

Laureat jest autorem kilkunastu książek poetyckich, m.in. "Makijaż", "Woda na Marsie", "Puste noce", za którą otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius oraz "Mondo cane", za którą w tym roku odebrał Nagrodę Literacką Nike. W obszarze jego zainteresowań krytycznych znajdują się poezja i proza anglojęzyczna, m.in. "Larkin. Odsłuchiwanie wierszy", "Heaney. Wiersze pod dotyk", "Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie amerykańskiej i kanadyjskiej", teoria przekładu - "Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, "Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze" oraz kontrkultura "All you need is love. Sceny z życia kontrkultury", "Bunt wizjonerów". Tłumaczył m.in. utwory Jamesa Joyce'a, Philipa Rotha, Umberto Eco, Seamusa Heaneya, Ursuli Le Guin.

W części artystycznej gali w Monopolis wystąpił łączący nowoczesność z ludowością zespół Opla Stasiuk Trzaska. Było to ostatnie wydarzenie Festiwalu Puls Literatury, organizowanego w Łodzi po raz szesnasty. Nazwa cyklu wydarzeń mających na celu upowszechnianie literatury i rozwijanie czytelnictwa nawiązuje do wychodzącego w latach 1977-81 w Łodzi pisma literackiego opozycji demokratycznej "Puls".

W tym roku festiwal odbywał się od hasłem "Wielka migracja", nawiązującym do roku romantyzmu polskiego, ale i do sytuacji dzisiejszych uchodźców. Na program złożyło się blisko 50 wydarzeń: premier literackich, spotkań z autorami z Polski, Ukrainy, Danii i Angoli, debat, koncertów, wystaw, rozstrzygnięć konkursów.

Organizatorami wydarzenia są Dom Literatury w Łodzi i łódzki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.