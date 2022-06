Łódź: Kolejna edycja Geyer Music Factory - w lipcu

Melodia będzie motywem przewodnim 13. edycji Geyer Music Factory, która odbędzie się w lipcu - poinformowali organizatorzy festiwalu łączącego koncerty plenerowe na dziedzińcu zabytkowej Białej Fabryki ze zwiedzaniem kuratorskim wystaw w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

"Podczas trzech piątków lipca na dziedzińcu Białej Fabryki usłyszymy głównie muzykę swingową, jazzową i piosenkę. Na naszej estradzie zagoszczą znani i bardzo przez naszą publiczność lubiani artyści: Gary Guthman, Dorota i Henryk Miśkiewiczowie, Mietek Szcześniak i Joanna Gajda" - podkreślił dyrektor artystyczny festiwalu, kameralista i pierwszy skrzypek Filharmonii Łódzkiej Tomasz Gołębiewski.

Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie melodia - łącząca różne gatunki i style muzyczne i będąca najważniejszym składnikiem twórczości wszystkich artystów zaproszonych do udziału w projekcie.

8 lipca festiwal zainauguruje koncert "Nasza Miłość", będący wspólnym projektem saksofonisty Henryka Miśkiewicza i jego córki Doroty - wokalistki jazzowej - powstały w rocznicę 70. urodzin artysty.

Tydzień później, 15 lipca Gary Guthman Quartet również zagra koncert jubileuszowy z okazji 70. rocznicy urodzin artysty. Guthman - amerykański trębacz, kompozytor, aranżer i dyrygent - od lat prezentuje zarówno muzykę swingową kompozytorów amerykańskich, jak i polskich twórców, takich jak Władysław Szpilman czy Bronisław Kaper. Słynie z zamiłowania do pięknych kantylenowych melodii i ogromnego wyczucia czasu w muzyce. Znany m.in. z muzyki do filmu "Rewers".

Festiwal zakończy się 29 lipca koncertem "Jazz dla dzieciaków" - wystąpi Mietek Szcześniak i Joanna Gajda Quartet z towarzyszeniem chórków dziecięcych. Zaprezentowane zostaną klasyki jazzowe z repertuaru Herbiego Hancocka czy Johna Coltrane'a z polskimi tekstami dla dzieci.

Tradycyjnie już koncertom towarzyszyć będą specjalnie na tę okazję przygotowane oprowadzania kuratorskie po wystawach stałych w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, którego częścią jest Biała Fabryka.

"Prezentowane będą wystawy +MIASTO-MODA-MASZYNA+ oraz +Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie+. Podczas zwiedzania wspólnie odnajdziemy muzyczne akcenty scenograficzne budujące klimat ekspozycji, przypominając sobie przeboje od lat 20. do 90. XX wieku, a także wsłuchując się w melodie wyznaczane stukotem krosien i szumem przędzarek" - zapowiedziała dyrekotrka Muzeum Aneta Dalbiak.

Wszystkie informacje organizacyjne dostępne są na stronie: www.cmwl.pl w zakładce Geyer Music Factory.

Geyer Music Factory (GMF) to cykl letnich koncertów plenerowych odbywających się na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki Ludwika Geyera - jednego z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej należącego do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Festiwal odbywa się od 2009 roku; do tej pory zorganizowano ok. 90 koncertów. Wystąpili na nim m.in. Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak, Ania Rusowicz, Monika Kuszyńska, Waglewscy, Włodzimierz Nahorny, Kuba Badach, rodzina Miśkiewiczów, Domowe Melodie, Varius Manx i Blue Cafe.

Festiwal został dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Koncerty i oprowadzania są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjno-informacyjnym.