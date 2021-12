Łódź: Kolekcjonerski gramofon Oskar trafi do Mediateki

Zaprojektowany przez Wojciecha Samołyka cenny kolekcjonerski gramofon Oskar wzbogaci zbiory Mediateki w Łodzi, której otwarcie zaplanowane jest na rok 2022. Będzie ona jedyną instytucją publiczną dysponującą takim sprzętem - ma go tylko kilku prywatnych kolekcjonerów na świecie.

Kolekcjonerski gramofon Oskar o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych trafi do zbiorów Mediateki dzięki hojności prezesa łódzkiej firmy Varitex Henryka Ulachy. Został zaprojektowany przez Wojciecha Samołyka, twórcę marki Tentogra. W 2019 roku gramofon Oskar otrzymał tytuł Best Product, przyznawany przez magazyn High Fidelity. Wysoko oceniany w świecie kolekcjonerskim sprzęt jest niezwykle wartościowy - koszt samych materiałów, z którego został wykonany, to ok. 30 tys. zł. Design gramofonu jest hołdem oddanym brazylijskiemu architektowi Oscarowi Niemeyerowi.

"Hipernowoczesna konstrukcja Mediateki łączy się z superprojektem Oscara Niemeyera. Gramofon to odwzorowanie jego projektu pałacu kongresu w modernistycznym mieście Brasilia, które powstało w latach 50. XX w. - co łączy się z moją datą urodzin" - zaznaczył Samołyk podczas prezentacji sprzętu, która odbyła się w środę w łódzkiej Bibliotece "Wolność".

Twórca niezwykłego gramofonu już na przełomie XX i XXI wieku próbował podejść do budowy tego sprzętu jak do projektu architektonicznego. "Wtedy nie było jeszcze możliwości technicznych, trudno było zdobyć odpowiednie komponenty. Napęd Oskara zasilany jest wyłącznie baterią, po to by uzyskać jak najbardziej stabilne obroty - daje to znaczącą różnicę w jakości dźwięku" - zaznaczył konstruktor.

Co ciekawe, gramofon jest bardzo ciężki - waży ok. 90 kg, a sam jego talerz - 15 kg.

"Już na przełomie lat 70. i 80., w okresie rywalizacji płyt winylowych z kompaktowymi, zauważono, że gramofon powinien mieć bardzo dużą masę, by pochłaniać wibracje, pochodzące z głośników" - wyjaśnił Samołyk.

Mediateka będzie jedynym publicznym miejscem dysponującym takim odtwarzaczem; obecnie tylko kilka Oskarów znajduje się w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów na świecie.

"Cieszę się, że mogłem wpisać się w potrzeby Łodzi - bo tak to postrzegam. Tu się urodziłem, to stworzyłem swój biznes, który ma już 35 lat. (...) Jestem miłośnikiem winyli - mam w domu stary gramofon, na którym ich słucham. Kiedy dowiedziałem się, że tego typu sprzęt może trafić do Mediateki, postanowiłem w tym uczestniczyć" - podkreślił fundator gramofonu Henryk Ulacha.

Powstająca przy ul. Moniuszki 5 Mediateka będzie jedną z filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zbiory nowej instytucji kultury stworzą książki, nagrania audio i słuchowiska zgromadzone na różnych nośnikach. Będą też gadżety technologiczne przybliżające dzieła kultury i sztuki za pomocą urządzeń mobilnych, dotykowych ekranów oraz internetu. Nowe miejsce na mapie Łodzi ma pełnić funkcję centrum kultury. W planach są spotkania z autorami książek, panele dyskusyjne, wystawy.

Jak zapowiedziała Dagmara Śmigielska z Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w zbiorach płyt Mediateki znajdą się krążki z polską i zagraniczną muzyką rockową, jazzową, klasyczną - począwszy od lat 50. do czasów współczesnych.

"Mediateka to będzie największy projekt, który zostanie uruchomiony przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w przyszłym roku. Jest dla nas bardzo ważne, by przyciągała naszych czytelników i gości nie tylko z miasta, ale by stała się celem turystyki kulturalnej" - dodała dyrektorka Biblioteki "Wolność" Halina Bernat.