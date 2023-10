Łódź: Maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii

Maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii w szkołach prowadzonych przez łódzki samorząd – wynika z danych przedstawionych przez władze Łodzi. W sumie na 64 tys. wszystkich uczniów w Łodzi religię wybrała mniej niż połowa.

Jak poinformował łódzki magistrat, w szkołach prowadzonych przez samorząd w tym roku szkolnym na ok. 64 tys. uczniów ogółem we wszystkich typach szkół religię wybrało 30 747 młodych łodzian, w tym: 25 806 uczniów szkół podstawowych, 3625 uczniów liceów ogólnokształcących, 1241 uczniów techników i 75 uczniów szkół branżowych.

Oznacza to, że w sumie z lekcji religii w tym roku szkolnym zrezygnowała ponad połowa uczniów wszystkich placówek edukacyjnych w Łodzi, ale w przypadku liceów, techników i szkół branżowych na ten przedmiot nie uczęszcza przeszło 80 proc. uczniów.

Na zajęcia z etyki chodzi 4821 uczniów. Wśród nich jest 2201 osób uczęszczających na oba przedmioty jednocześnie.

Liczba uczniów rezygnujących z uczęszczania na lekcje religii to w Łodzi stały trend. W roku szkolnym 2020/2021 na ten przedmiot uczęszczało 38 120 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 - 36 085, w roku szkolnym 2022/2023 - 35 657, obecnie to 30 747 osób.

"Widzimy odpływ z lekcji religii co roku, ale do tej pory dotyczył on przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych. Tym razem jest inaczej - dane, którymi dysponujemy pokazują jasno, że na religię chodzi też coraz mniej uczniów szkół podstawowych. To zaskakujące, bo dotychczas nie obserwowaliśmy tak wyraźnego trendu w tej młodszej grupie wiekowej. Nie wiemy, dlaczego rodzice i uczniowie decydują się na taki krok, ale myślę, że jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które ma taki odpływ osób z lekcji religii" - przyznała wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Dane przedstawiono na podstawie zbieranych na początku każdego roku szkolnego pisemnych deklaracji złożonych przez opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego ucznia dotyczące uczestniczenia w nieobowiązkowych lekcjach religii oraz etyki. W trakcie roku szkolnego uczniowie mogą zmienić zdanie składając stosowną deklarację.