Łódź: Miasteczko medyczne przed katedrą w ramach Dnia Ubogich

W niedzielę przed łódzką katedrą stanie miasteczko medyczne, w którym szczegółowe badania będą mogły przejść osoby ubogie, bezdomne i potrzebujące wsparcia. To jedna z form pomocy organizowanych w ramach VI Światowego Dnia Ubogich. W Łodzi skupią się na profilaktyce zdrowia psychicznego.

Zainicjowany przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich w tym roku obchodzony jest w niedzielę pod hasłem: "Chrystus dla was stał się ubogim".

Jak podkreślił dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski, odpowiadając na tegoroczny apel papieża oraz realizując swoją codzienną misję bycia z ubogimi, łódzkie organizacje pomocowe spotkają się w niedzielę na placu katedralnym w Łodzi z osobami w potrzebie. Tegoroczne Dni Ubogich skupią się na profilaktyce zdrowia psychicznego.

"O godz. 12.30 w łódzkiej archikatedrze ks. abp Grzegorz Ryś odprawi mszę świętą z udziałem podopiecznych i przedstawicieli organizacji, które na co dzień pomagają ubogim. Po zakończonej liturgii, w godz. 14-18 przy katedrze stanie miasteczko medyczne: szczepieniobus ze szczepionkami przeciw COVID-19 oraz namioty medyczne, w których medycy Ulicznej Misji Medycznej będą badać osoby potrzebujące wsparcia" - poinformował.

Na placu katedralnym będą też specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, doradcy zawodowi, terapeuci uzależnień, streetworkerzy, pomoc duchowa.

"Będzie też oczywiście ciepły posiłek oraz ciepła odzież i koce, zebrane w ramach zbiórki +Ogrzej ciepłem+. Zbiórka prowadzona była przez wolontariuszy Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas na terenie archidiecezji łódzkiej. Wolontariusze przekażą obecnym na placu wykonane własnoręcznie różańce. Dostępny też będzie zaktualizowany +Przewodnik po Łodzi: Gdzie zjeść, spać, umyć się...+, który w tym roku poszerzony został o rozdział: gdzie otrzymać pomoc duchową" - dodał Kopytowski.

We wszystkich parafiach archidiecezji łódzkiej dostępna jest również tytka charytatywna. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przekazała do parafii 25 tysięcy specjalnych toreb, zapraszając do włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych.

"Tytka charytatywna to papierowa torba, którą wypełniamy żywnością lub artykułami chemicznymi i przynosimy z powrotem do parafii. Zebrane w ten sposób dary będą przekazane ubogim w parafii w postaci paczek, bądź wykorzystane do przygotowania posiłków. W poprzednich edycjach akcji zebrano w całej Polsce ponad 100 tysięcy tytek, które trafiły do najbardziej potrzebujących" - wyjaśnił dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

W Łodzi wydarzenia pomocowe z okazji Światowego Dnia Ubogich organizują: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, Zupa na Pietrynie, Uliczna Misja Medyczna, Siostry Misjonarki Miłości, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi, Stacja Opieki Środowiskowej Bonifratrów, Łódzki Urząd Wojewódzki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Wsparcia udzielają również: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. dr J. Babinskiego w Łodzi i Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego.