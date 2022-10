Łódź: Moumita Basak ze Złotym Medalem 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny

Indyjska artystka Moumita Basak zdobyła Złoty Medal 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny - poinformowało Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które jest organizatorem tej jednej z najstarszych i najważniejszych na świecie prezentacji współczesnej tkaniny artystycznej.

"Moumita Basak z Indii zdobyła Złoty Medal 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny za pracę +Bez tytułu+. Srebrny Medal powędrował do Zhanny Petrenko z Ukrainy za +Całun niepewności+, natomiast trzecie miejsce zajęła Katja Felle ze Słowenii za pracę +Stop-Szyj-Reset+. Nazwiska laureatek ogłoszono w sobotę, podczas uroczystego otwarcia wystawy Triennale" - poinformowała Sylwia Meyer-Olejarczyk z Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Międzynarodowe Triennale Tkaniny, którego gospodarzem i organizatorem od 1975 r. jest Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, prezentuje najważniejsze tendencje w dziedzinie tkaniny artystycznej. Jest jednocześnie odzwierciedleniem ważnych etapów i zmian, jakie zachodzą w rozwoju sztuki tkaniny.

Na otwartej w sobotę wystawie prezentowane są 54 prace wyłonione przez międzynarodowe jury spośród niemal pół tysiąca zgłoszeń nadesłanych z całego świata.

Tegoroczny temat przewodni to "Stan splątany". Termin zapożyczony z fizyki kwantowej oznacza sytuację, kiedy dwie cząstki elementarne są połączone tak, że niezależnie od dzielących ich odległości zmiana w jednej natychmiast wywołuje zmianę w drugiej. Zdaniem jurorek określenie to może metaforycznie opisywać wiele zjawisk i problemów, które nas otaczają.

Pod kątem formalnym, merytorycznym oraz odwołania się do hasła przewodniego Triennale prace oceniło międzynarodowe jury w którym zasiadły: Marta Kowalewska - główna kuratorka Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Ana Paula Cohen - niezależna kuratorka i pisarka z Brazylii, Ann Coxon - kuratorka sztuki międzynarodowej w londyńskiej galerii Tate Modern z Wielkiej Brytanii, Mizuki Takahashi - kuratorka Centre for Heritage, Arts and Textile w Hongkongu oraz artystka multidyscyplinarna Alex Younger - laureatka Złotego Medalu poprzedniej edycji.

"Tkanina od zawsze była bliska człowiekowi, towarzysząc nam od tysięcy lat. Nasza wystawa doskonale obrazuje tę relację, ukazując głos artystów na temat problemów współczesności, które dotykają każdego z nas. Różnorodność prac, zarówno w ich warstwie wizualnej, z całym bogactwem form, faktur i kolorów, jak i znaczeniowej sprawia, że każdy może odnaleźć w przekazie coś dla siebie" - podkreśliła dyrektorka Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Aneta Dalbiak.

Wystawę będzie można oglądać do 15 kwietnia 2023 roku. Głównej prezentacji Triennale towarzyszyć będą wykłady i oprowadzania kuratorskie, a także warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych.