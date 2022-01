Łódź: "Muzyka Łodzi" - inauguracja cyklu koncertów muzyki klasycznej w Muzeum Miasta

Recital fortepianowy w wykonaniu Hanny Holeksy zainauguruje w niedzielę comiesięczny cykl koncertów muzyki klasycznej "Muzyka Łodzi" w Muzeum Miasta Łodzi. Muzycznym wydarzeniom w pałacu rodziny Poznańskich będą towarzyszyć tematyczne oprowadzania po pałacowych wnętrzach.

To powrót regularnych występów łódzkich muzyków do pałacu Poznańskich. Bohaterami będą kompozytorzy lub instrumentaliści związani z miastem: Artur Rubinstein, Grażyna Bacewicz, Paweł Klecki, Aleksander Tansman. W trakcie wydarzeń muzealni kuratorzy prezentować będą zbiory dotyczące bohaterów koncertów, które na co dzień nie są udostępniane, m.in. notatniki Grażyny Bacewicz z podróży do Indii oraz kolekcja zdjęć z prywatnego albumu skrzypaczki. Muzyczne spotkania będą kończyć oprowadzaniem po pałacu.

Cykl zainauguruje w niedzielę koncert "W hołdzie Arturowi Rubinsteinowi".

"Inaugurację cyklu +Muzyka Łodzi+ nieprzypadkowo zaplanowaliśmy na 30 stycznia. Dwa dni wcześniej swoje 135. urodziny obchodziłby Artur Rubinstein. Z jednej strony jest to więc hołd dla tego wirtuoza fortepianu, łodzianina, obywatela świata, z drugiej zaś symboliczny powrót muzyki klasycznej do pałacu rodziny Poznańskich" - wyjaśniła dyrektor Muzeum Miasta Łodzi Magda Komarzeniec.

W programie pierwszego koncertu znajdą się utwory Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego i Aleksandra Tansmana. W drugiej części goście zwiedzą wystawę, na którą składa się zbiór pamiątek barwnego życia i bogatej twórczości pierwszego bohatera Panteonu Wielkich Łodzian - Artura Rubinsteina.

Muzeum Miasta koncerty organizuje wspólnie z Fundacją im. Stanisława Liszewskiego.

"Naszą misją jest popularyzacja dorobku twórczego i dokonań artystycznych środowisk akademickich związanych z Łodzią i regionem łódzkim. Dlatego też wykonawcami koncertów będą przede wszystkim łodzianki i łodzianie, instrumentaliści związani z Akademią Muzyczną w Łodzi, a w programach poszczególnych muzycznych spotkań znajdą się utwory łódzkich kompozytorów" - zaznaczyła prezes fundacji prof. Anna Liszewska.