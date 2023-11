Łódź: Na Starym Cmentarzu trwa 29. kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

Środa jest kulminacyjnym dniem trwającej od soboty 29. kwesty na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Łodzi. Na alejach najstarszej miejskiej nekropolii z puszkami można spotkać znanych łodzian m.in. ze świata kultury, sztuki, nauki, polityki i mediów.

Stary Cmentarz w Łodzi to jedna z najważniejszych nekropolii miasta. Powstał w latach 1855-58; od początku jako nekropolia trójwyznaniowa - dla katolików, prawosławnych i ewangelików. W 1995 roku, z inicjatywy dwóch nieżyjących już entuzjastów akcji - nestora łódzkich przewodników Stanisława Łukawskiego i dziennikarza TVP Łódź Wojciecha Słodkowskiego, zainaugurowano zbiórkę pieniędzy na rzecz ratowania zabytków cmentarza - pomników, rzeźb i nagrobków.

Od tamtej pory zebrano blisko 2 mln zł, co pozwoliło na odnowienie ponad 200 pomników. Tegoroczna kwesta rozpoczęła się w sobotę od sprzątania nekropolii i kwestowania przez uczniów łódzkich szkół. Tegoroczna zbiórka przebiega pod hasłem "Pamięci łodzian", które - jak zaznaczył prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi Cezary Pawlak - ma przywrócić pamięć o łodzianach, którzy przez lata przyczyniali się do dynamicznego rozwoju Łodzi.

"Motto tegorocznej kwesty nawiązuje do rocznicy 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi. Wyjątkowa rocznica stała się inspiracją do wyboru tegorocznych prac konserwatorskich pod kątem postaci i pomników nagrobnych związanych z najdawniejszymi dziejami naszego miasta. To nasze wspólne dzieło zachowania dla nas i przyszłych pokoleń dziedzictwa historii Łodzi, które odzwierciedlają zabytkowe pomniki na najstarszej nekropolii miasta" - dodał Pawlak.

W środę pierwsze osoby z puszkami, do których można wrzucać pieniądze, pojawiły się przed godz. 9. Na trzech częściach najstarszej łódzkiej nekropolii pieniądze zbierają przedstawiciele władz miasta, politycy, dziennikarze, ludzie sztuki, kultury, nauki.

"1 listopada to najbardziej tradycyjny dzień kwesty. W ten dzień 29 lat temu rozpoczynaliśmy naszą zbiórkę. Serdecznie zapraszamy dziś do godz. 19 oraz w najbliższą sobotę i niedzielę, bo tegoroczna kwesta potrwa dłużej" - wyjaśnił prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi.

W środę jednymi z pierwszych kwestujących byli politycy, w tym m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i wicewojewoda łódzki Marcin Buchali. Oboje podkreślali, że to dzień, w którym działa się ponad podziałami w bardzo szczytnym celu.

"To jest dzień, który łączy wszystkich i myślę, że właśnie to łączenie powoduje, że chcemy tu być, bo potrzebujemy tego ciepła i potrzebujemy wreszcie braku jakiegokolwiek podziału. Podział jest jeden w życiu na dobrych i złych, innych nie ma. I tutaj to widzimy, że są fantastyczne emocje, uśmiechy, sympatie. Przed chwileczką miałam cudownego pana, który się zatrzymał, żeby podziękować. Dziękował nie mnie, ale miastu za to, że się zmienia. To jest bardzo istotne szczególnie teraz, kiedy obchodzimy 600-lecie urodzin naszego miasta. Myślę, że to stało się szczególnie wymowne, bo na tej nekropolii leżą protoplaści naszego miasta" - zaznacza w rozmowie z reporterem Radia Łódź Zdanowska.

Towarzystwo organizuje też szereg wydarzeń przybliżających historię najstarszej łódzkiej nekropolii. To m.in. spacery tematyczne, prezentujące efekty tegorocznych prac konserwatorskich, oraz szlakiem łodzian, którzy zasłużyli się dla historii kultury miasta i kraju. Efekty tegorocznej kwesty zostaną podsumowane na zaplanowanym na 26 listopada koncercie poświęconym pamięci łodzian w Muzeum Miasta Łodzi.

Stary Cmentarz w Łodzi jest miejscem pochówku przemysłowców, lekarzy, prawników, przedstawicieli starych rodów, uczestników walk o niepodległość, ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, jego sztuki i oświaty.

Nekropolię wyróżnia bogactwo form i stylistyki pomników nagrobnych. Ponad 80 nagrobków wyszło spod dłuta wybitnego, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku rzeźbiarza Wacława Konopki. Prawie 200 dzieł sztuki sepulkralnej jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Kwesta na rzecz ratowania zabytków tej nekropolii odbywa się od 1995 roku. Dzięki hojności łodzian i mieszkańców innych miast, wspomagających Stary Cmentarz, udało się odnowić 209 pomników nagrobnych. Łącznie zebrano ok. 2 mln zł.