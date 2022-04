Łódź: Nastolatek odpowie za blisko 100 oszustw internetowych

Blisko 100 osób z całego kraju padło ofiarą 18-letniego oszusta internetowego z Łodzi. Młody mężczyzna wystawiał na aukcjach w internecie drogie przedmioty, a po zainkasowaniu zapłaty zrywał kontakt z kupującymi. W ten sposób wyłudził ok. 50 tys. zł. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze z III Komisariatu Policji w Łodzi od pewnego czasu pracowali nad sprawami oszustw popełnianych za pośrednictwem portali internetowych. Metoda działania zawsze była taka sama - sprawca wystawiał na aukcjach drogie telefony komórkowe, markowe zabawki oraz sprzęt RTV. W momencie nawiązania kontaktu z potencjalnym kupcem, wysyłał numer konta bankowego do wpłaty i po jej otrzymaniu zrywał kontakt. Policjanci przeanalizowali zebrane dowody i wytypowali sprawcę - 18-letniego mieszkańca Łodzi.

Kilka dni temu, po upewnieniu się, że podejrzewany jest w domu, zapukali do jego drzwi.

"Otworzył im zaskoczony 18-latek. Już na początku rozmowy przyznał się do oszustw na portalach internetowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiarami jego przestępczej działalności mogło paść blisko 100 osób na terenie całego kraju. Wartość wyłudzonego mienia mogła przekroczyć 50 tysięcy złotych" - przekazała PAP w czwartek mł.asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie czterech zarzutów oszustwa, za co grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy podkreślają jednak, że sprawa ma charakter rozwojowy i nadal prowadzone są czynności, które mogą doprowadzić do postawienia kolejnych zarzutów. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, 18-latek został objęty dozorem policyjnym.