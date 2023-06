Łódź: Noc Świętojańska w parku na Zdrowiu na początek wakacji

W ramach obchodów 600-lecia Łodzi w parku na Zdrowiu odbędzie się Noc Świętojańska - weekend wypełniony wydarzeniami sportowymi, spektaklami i plenerowymi projekcjami filmów. Zaplanowano też zmiany w komunikacji miejskiej, które mają ułatwić świętowanie.

Z okazji 600-lecia Łodzi w sobotę i niedzielę zaplanowano cykl wydarzeń pod hasłem "Noc Świętojańska na Zdrowiu". Zgodnie z zapowiedziami ma to być jeden z najbardziej atrakcyjnych weekendów tego lata.

W sobotni wieczór od godz. 20 scenę przy amfiteatrze w parku na Zdrowiu opanują stand-uperzy. Na początek, znana z cyklu spektakli Teatru Powszechnego pomoc domowa Nadia, a potem Adam Sobaniec i Juliusz Sipika. O godz. 22 rozpoczną się plenerowe projekcje filmów będzie można oglądać w trzech lokalizacjach: na polanie przy amfiteatrze, na polanie przy stawach i w Aquaparku Fala.

Wieczorem zabawę zapewni 14 didżejów z całej Polski. W czterech muzycznych tramwajach ustawionych na ulicy Konstantynowskiej będą rozbrzmiewały rytmy hip-hopu i r'n'b, natomiast jeden z tramwajów będzie przedpremierowo sceną Parady Wolności.

W sobotę będzie można również dłużej spacerować po Orientarium ZOO Łódź. Drzwi ogrodu będą otwarte aż do godz. 20.30 (kasy będą czynne do godz. 19.30). Z kolei od godz. 16 w wiosce słowiańskiej, ustawionej na ścieżce biegaczy, będzie można przyjrzeć się warsztatom rzemieślniczym, wojom oraz ceremoniom. Pojawią się również food trucki i sportowe miasteczko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dodatkowe atrakcje - m.in. nocne saunowanie i pływanie - przygotował Aquapark Fala.

Niedziela ma za to upłynąć pod znakiem rodzinnej rozrywki. Od rana dzieciom będą towarzyszyli animatorzy. Będą dmuchane zjeżdżalnie i ogromne baseny z piłkami. Na scenie od godz. 10 atrakcje dla najmłodszych prezentować będą teatry. Najpierw wkroczą "Trzy świnki" z teatru Pinokio. Teatr Impro zaproponuje "Wymyślanki - Baśniową krainę zwierząt", a o godz. 12.35 będzie można wejść na "Urodziny Baby Jagi" za sprawą teatru Piccolo. Na zakończenie uczestników zaczaruje iluzjonista Pan Buźka.

W czasie trwania festynu, aby umożliwić jego uczestnikom swobodne poruszanie się między różnymi częściami parku im. Piłsudskiego, wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji. Ulica Konstantynowska zostanie zamknięta na sobotni wieczór - od godziny 17 do 5 rano w niedzielę. Zamknięcie ma dotyczyć tylko odcinka od al. Unii Lubelskiej do alejki Parkowej przy Orientarium ZOO Łódź.

Wyjazd z parkingu Orientarium w lewo, w kierunku ulicy Krzemienieckiej, zostaje zachowany. Dzięki zamknięciu, dostęp do parku stanie się dużo wygodniejszy i bardziej swobodny. Będzie też łatwiej zadbać o bezpieczeństwo poruszających się w tym rejonie łodzian.

W związku z zamknięciem ul. Konstantynowskiej łodzianie powinni spodziewać się zmian w kursowaniu łódzkiego MPK. Między godz. 17 w sobotę i godz. 5 rano w niedzielę inaczej będą kursowały linie: 43AB, 80B, 97AB, Z13, 100, N3AB, N8 i N9 oraz 83. Komunikacja autobusowa pojedzie objazdem przez ulicę Krzemieniecką (43AB, 80AB, 97AB, Z13).

Tego dnia niektóre linie będą kursowały dłużej, by mieszkańcom łatwiej było dotrzeć do domów po zabawie w trakcie Nocy Świętojańskiej. Aż do godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę będą kursowały autobusy linii 80B i 83. Linia nocna N8 zostanie specjalnie na tę noc wydłużona aż do Zdrowia (Atlas Arena), tak, aby zapewnić łodzianom jeszcze wygodniejszy powrót z plenerowej imprezy do centrum miasta.