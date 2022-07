Łódź: Nowy aparat do napromieniania skraca czas terapii z 8 do 2 tygodni

W Szpitalu im. Kopernika w Łodzi uruchomiony został nowy aparat do radioterapii stereotaktycznej – precyzyjnej, bezpiecznej i skutecznej metody leczenia chorych na nowotwory. Zastosowanie go w radioterapii raka stercza umożliwi m.in. skrócenie czasu leczenia z 8 do 1,5-2 tygodni.

"W ostatnich dniach czerwca w Centrum Onkologii szpitala im. Kopernika w Łodzi oddano do użytku nowy aparat do napromieniania - przyspieszacz amerykańskiej firmy Varian o najwyższych parametrach technicznych. Aparat służyć nam będzie do realizowania radioterapii stereotaktycznej - niezwykle precyzyjnej, bezpiecznej i skutecznej metody leczenia chorych na nowotwory. Często ta metoda nazywana jest - zwłaszcza przez pacjentów - radioterapią punktową, gdyż obszar napromieniania jest bardzo ściśle wyznaczony" - wyjaśnił kierownik Zakładu Teleradioterapii w szpitalu im. Kopernika prof. Jacek Fijuth.

Jednym z głównych wskazań do zastosowania radioterapii stereotaktycznej jest radioterapia raka stercza we wczesnych stopniach zaawansowania. Metoda ta zastępuje konwencjonalnie frakcjonowaną radioterapię, a nawet zabieg operacyjny radykalnej prostatektomii. Polega na dostarczeniu bardzo wysokiej dawki promieniowania w obręb guza nowotworowego z jednoczesnym zaoszczędzeniem zdrowych tkanek, znajdujących się w pobliżu.

Technika ta umożliwia również znaczne skrócenie czasu leczenia z 8 tygodni konwencjonalnej radioterapii, do 5 frakcji realizowanych w ciągu półtora do dwóch tygodni leczenia.

"Kiedyś cały proces naświetlania trwał bardzo długo - około 40-50, a nawet więcej dni. Natomiast to urządzenie sprawiło, że mamy możliwość skrócenia tego czasu nawet do 5 dni. Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza dla ludzi, którzy dojeżdżają na terapię z innych miejscowości" - zaznaczył Andrzej Jankowski, który był pierwszym pacjentem naświetlanym w szpitalu im. Kopernika na nowym aparacie.

Jak dodał, mężczyźni chorujący na raka prostaty nie powinni obawiać się radioterapii.

"Dzięki niej można w krótkim czasie zapanować nad ta chorobą" - podkreślił.