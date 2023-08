Łódź: Nowy termin zamknięcia skrzyżowania al. Kościuszki z Zieloną

Nowy termin zamknięcia dla ruchu skrzyżowania al. Kościuszki z ul. Zieloną na potrzeby budowy tunelu średnicowego realizowanego przez PKP to 3 września - poinformował Urząd Miasta Łodzi.

"Nowy termin zamknięcia al. Kościuszki u zbiegu z ul. Zieloną na potrzeby budowy tunelu średnicowego realizowanego przez PKP to 3 września. Pierwsze ustalenia mówiły o 26 czerwca, jednakże jak tłumaczy inwestor, na realizację prac wpływają kwestie finansowe, techniczne i formalne" - przekazał Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Jak podał, służby miejskie czekają jeszcze na potwierdzenie tego terminu, jednak już teraz należy przygotować się, że na początku września zamknięte zostanie jedno z głównych skrzyżowań w Łodzi.

W związku z tym zmienią się trasy autobusów nocnych, które zabierać będą pasażerów z przystanków na odcinku od ul. Struga do ul. 6 Sierpnia, a następnie zawrócą przez torowisko i pojadą ul. Wólczańską. Bez zmian, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z wykonawcą tunelu, mają kursować tramwaje. Po zamknięciu drogi stworzony zostanie torowy bajpas, który umożliwi kursowanie tramwajów podczas budowy podziemnej stacji.

Zanim jednak PKP przystąpią do budowy stacji Łódź Śródmieście, postawione zostaną tymczasowe przystanki tramwajowe przy al. Kościuszki i ul. 6 Sierpnia, oraz utworzona będzie zawrotka przez torowisko pomiędzy ul. 6 Sierpnia a ul. Zieloną dla samochodów i autobusów. Prace te wykonawca tunelu zaplanował na okres od 10 do 28 sierpnia. Spowoduje to zajęcie lewych pasów al. Kościuszki w obu kierunkach w rejonie ul. 6 Sierpnia.

Andrzejewski przypomniał, że łodzianie czekają również na otwarcie równoległej do al. Kościuszki ul. Wólczańskiej, które znacznie ułatwiłoby podróżowanie w centrum miasta.

"Biuro Inżyniera Miasta przygotowało projekt organizacji ruchu, aby przyspieszyć otwarcie ulicy. Teraz czas na ruch ze strony inwestora i wykonawcy, aby dopełnili formalności i zlecili wprowadzenie zmian w ruchu i otwarcie ul. Wólczańskiej. Ma to nastąpić najpóźniej wraz z zamknięciem al. Kościuszki" - dodał.