Łódź: Ocalono cenne witraże autorstwa Romana Modzelewskiego

Do Muzeum Miasta Łodzi trafiły unikatowe kwatery witraża żywicznego autorstwa Romana Modzelewskiego, które do niedawna znajdowały się w Domu Towarowym "Handlowiec" w Poddębicach. Budynek był przeznaczony do rozbiórki, dzieło sztuki ocalało, bo zidentyfikowali je pracownicy Muzeum.

"Dla nas to dzieło absolutnie bezcenne, zwłaszcza że obchodzimy właśnie rok Romana Modzelewskiego. Poprzez wystawy, warsztaty i wykłady robimy wszystko, by zachować pamięć o tym wybitnym artyście. To też ogromna satysfakcja, że wspólnie z władzami Poddębic udało nam się to dzieło ocalić. A nie była to prosta sprawa, bo obawialiśmy się, że względu na wieloletnie zaniedbanie dekoracja wykonana na szybie po prostu się rozpadnie" - powiedziała PAP dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi Magda Komarzeniec.

Jak wyjaśniła, Roman Modzelewski wykonał witraż własną, autorską techniką, wykorzystując do tego żywicę epoksydową oraz szkło. Kwatery przez wiele lat wystawione były na działanie promieni słonecznych, dlatego też przed muzealną pracownią konserwatorską stoi teraz wyzwanie ich renowacji. Jednak jeszcze zanim to się stanie, prace w obecnym stanie pokazane zostaną za dwa tygodnie przy okazji otwarcia wystawy "RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi", potem zaś zostaną przekazane w ręce konserwatorów.

Do ocalenia zachowanych fragmentów pracy Modzelewskiego przyczyniło się szczególnie dwoje pracowników Muzeum. "Dom Towarowy, który znajdował się w centrum mojego rodzinnego miasta, był przez prawie 50 lat centralnym punktem Poddębic. Jego bryła z biegiem czasu została jednak uznana za szpecącą krajobraz głównego rynku w Poddębicach, stąd też decyzja o rozbiórce" - wspominała Anna Łagodzińska-Pietras z Działu Historycznego MMŁ.

Wiedząc, że w obiekcie znajduje się fragment dekoracyjnych paneli okiennych autorstwa Modzelewskiego, pani Anna wspólnie z kierownikiem Działu Historycznego MMŁ Adamem Klimczakiem rozpoczęli starania o ich pozyskanie na rzecz łódzkiej placówki. Skontaktowali się z burmistrzem Poddębic Piotrem Sęczkowskim, który pomógł przeprowadzić akcję ratowania bezcennego dzieła.

W dawnym domu towarowym już rozpoczynała się rozbiórka, więc działania trzeba było podjąć szybko. Pomogli w nich strażacy z OSP Kałów, którzy zabezpieczali witraż. Udało się wydobyć dwie najlepiej zachowane kwatery.

"Cieszymy się, że Muzeum Miasta Łodzi zwróciło naszą uwagę na bezcenne witraże Romana Modzelewskiego. Jesteśmy dumni, że udało nam się w porę ocalić dwie najlepiej zachowane kwatery i że jedna z nich zostanie zaprezentowana na wystawie" - podkreślił burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.

Z kolei Adam Klimczak zwrócił uwagę, że witraż Modzelewskiego w całej jego krasie "zagrał" w filmie "Rebus" w reżyserii Tomasza Zygadły z 1977 r. "Poddębice nie są nawet wymienione w lokalizacjach filmu, ale mieszkaniec tego miasta wypatrzył, że w scenie pokazu mody w tle pojawia się to charakterystyczne dzieło, widziane z zewnątrz czyli na ekranie nie widzimy efektu podświetlenia" - wyjaśnił.