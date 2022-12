Łódź: Od poniedziałku z powodu remontu kierowcy nie pojadą ul. Legionów

Od poniedziałku w związku z rozpoczynającym się remontem zamknięta dla ruchu zostanie ul. Legionów w centrum Łodzi. Spowoduje to utrudnienia dla kierowców oraz podróżujących komunikacją miejską.

Jak poinformował Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu (ZDiT) w Łodzi, przebudowa ul. Legionów obejmie odcinek między placem Wolności, a ul. Żeligowskiego. W związku z tym zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyły całego objętego robotami fragmentu.

"Odcinek od placu Wolności do Żeromskiego zostanie zamknięty dla ruchu. Możliwe będą tylko wjazdy docelowe. Ulicą Zachodnią przejedziemy bez utrudnień, natomiast zamknięte zostanie skrzyżowanie z ul. Gdańską. Łatwiej będzie pomiędzy Żeromskiego, a Żeligowskiego. Z Żeromskiego skręcimy w lewo w Legionów, a dalej w Cmentarną do Ogrodowej. W drugą stronę z Cmentarnej trzeba będzie skręcić w św. Jerzego, a następnie Legionów dojedziemy do Żeromskiego" - wyjaśnił.

Dodał, że ul. Legionów od św. Jerzego do Cmentarnej będzie jednokierunkowa w stronę Żeromskiego, a od św. Jerzego do Żeligowskiego w stronę Kasprzaka. Ma to pozwolić na odpowiednie rozłożenie ruchu i dostęp do ważnych na Polesiu ciągów komunikacyjnych.

Przebudowa ul. Legionów spowoduje też utrudnienia dla podróżujących komunikacją miejską. Swoją trasę zmieni m.in. linia tramwajowa 15. Wraz z zamknięciem skrzyżowania Legionów - Gdańska tramwaje nie będą kursowały również po Gdańskiej od Kopernika. W ich zastępstwie będzie jeździła linia autobusowa 86.

W ramach przebudowy ulicy torowisko tramwajowe ma zostać wymienione na cichsze. Jezdnia otrzyma nową nawierzchnię. Poszerzone zostaną chodniki. Ulicę mają ozdobić drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania oraz nowe meble miejskie, kosze, ławki i oświetlenie. Węższa będzie także jezdnia ul. Cmentarnej. W obszarze skrzyżowania obu ulic zaprojektowano przeznaczony dla pieszych zielony plac, którego głównym atutem będzie nowa fontanna.