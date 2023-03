Łódź: Ok. 14 tys. porcji zupy rozdano w tym sezonie w autobusie dla bezdomnych

Prawie 14 tys. porcji ciepłej zupy wydano w autobusie dla bezdomnych i potrzebujących, który przez ostatnie 105 nocy kursował po ulicach Łodzi. Prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta program pomocowy powróci - podobnie jak w latach ubiegłych - 1 grudnia.

Ubiegłej nocy autobus dla bezdomnych i potrzebujących po raz ostatni w tym sezonie wyruszył na ulice Łodzi. Jak wyliczyli organizatorzy tej formy pomocy, w ciągu 105 nocy - od 1 grudnia ubiegłego roku - wydano w nim prawie 14 tys. porcji ciepłej zupy. Jak przypomniał p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Piotr Kowalski, osoby w kryzysie bezdomności mogą korzystać z różnych innych form wsparcia przez cały rok.

"Pomoc ta to m.in. możliwość skorzystania z finansowanych i współfinansowanych przez Miasto Łódź schronisk oraz noclegowni, ale również wsparcie finansowe, żywnościowe i rzeczowe, np. w postaci odzieży. Są poza tym działania aktywizujące społecznie. Okres jesieni oraz zimy to najtrudniejszy czas dla bezdomnych, dlatego tak istotne jest każde dodatkowe wsparcie. Autobus jest jednym z jego elementów, sprawdzającym się doskonale na ulicach Łodzi już od wielu lat" - dodał.

Obliczono, że w tym sezonie najwięcej posiłków rozdano w styczniu - było to niemal 4,5 tys. porcji. Każdej nocy wydawano średnio 133 posiłki. Dla porównania - na przełomie 2021 i 2022 roku do potrzebujących łodzian trafiło w sumie nieco ponad 16 tys. ciepłych posiłków "prosto z autobusu".

Każdy, kto pojawiał się na jednym z czterech przystanków pojazdu otrzymywał ciepłą zupę oraz pieczywo. Mógł również napić się herbaty, a w razie potrzeby dostać także ciepłą odzież oraz koce. Najwięcej osób potrzebujących pomocy pojawiało się w tym sezonie - podobnie jak w latach ubiegłych - na przystanku przy dworcu Łódź-Kaliska.

Jeśli na trasie przejazdu zgłosiły się osoby zainteresowane noclegiem, to mężczyźni byli odwożeni do Noclegowni przy Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Przybyszewskiego 253, a kobiety - do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi przy ul. Gałczyńskiego 7.

Dodatkowo ponad 3,8 tys. obiadów rozdano w działającej także między 1 grudnia a 15 marca Świetlicy dla Osób Bezdomnych przy al. Piłsudskiego 119. Osoby w kryzysie bezdomności miały tam zapewniony pobyt dzienny (do godz. 16), ciepły posiłek i napoje, możliwość uzupełnienia brakującej garderoby oraz skorzystania z węzła sanitarnego, środków czystości i higieny osobistej.

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących, a także Świetlica dla Osób Bezdomnych są prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Na realizację pierwszego zadania Miasto Łódź przekaże w całym 2023 r. dofinansowanie w wysokości 59 tys. zł, a na drugie - 53,9 tys. zł. Jak zwykle pojazd został zapewniony przez łódzkie MPK. Autobus i świetlica ponownie będą świadczyć pomoc od 1 grudnia.