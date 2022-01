Łódź: Orszak Trzech Króli wyruszył z ul. Piotrkowskiej do katedry

Orszak Trzech Króli wyruszył w czwartek w południe ulicą Piotrkowską w Łodzi, by dotrzeć do katedry, przed którą kolędować będzie zespół Zakopower. "W święto Objawienia Pańskiego Bóg odsłania ważne prawdy i chce, by zmieniły one nasze myślenie" - mówił abp Grzegorz Ryś podczas mszy św. przed procesją.

"W święto Objawienia Pańskiego Bóg odsłania bardzo ważne prawdy i chce, by zmieniły one nasze myślenie i działanie. Dzisiejsza liturgia odsłania prawdę o Jezusie i prawdę o człowieku" - podkreślił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, która stanowiła początek łódzkiego Orszaku Trzech Króli.

Jak wyjaśnił abp Ryś, prawda o Jezusie odsłaniana poprzez złożone przez trzech mędrców dary. Złoto oznacza władzę królewską, kadzidło symbolizuje modlitwę i wskazuje na boskość nowo narodzonego dziecka, a mirra to zapowiedź śmierci i pogrzebu Jezusa.

"To prawda o Bogu, że chce on przyjąć cierpienie i jest - w Jezusie Chrystusie - śmiertelny. (...) Bóg niekoniecznie usuwa z naszego życia cierpienie i śmierć, ale wchodzi w każde z bolesnych doświadczeń ludzkich, nie zostawia nas samych, gdy bolejemy i płaczemy, jesteśmy uciskani, wchodzimy w żałobę, gdy rzeczywistość dookoła nas uciska i powoduje cierpienie" - podkreślił metropolita.

Odwołując się do słów św. Pawła z Listu do Efezjan, abp Ryś przypomniał, że każdy człowiek jest synem lub córką Boga.

"Bliskość między ludźmi jest taka, jaka panuje między członkami w jednym ciele. Każdy jest współuczestnikiem obietnicy w Jezusie Chrystusie. Niezależnie - wierzący czy nie - ma przez Boga wyznaczony jeden cel i jedną obietnicę wiecznego życia. (...) Jest nam zadana wspólnota, relacje, więzi. (...) Ale nie wystarczy o tym wiedzieć i o tym dyskutować - ta odsłonięta przed ludźmi prawda o tym, jak bliski jest nam każdy człowiek, wymaga naszego zaangażowania" - zaznaczył.

Po nabożeństwie sprzed kościoła wyruszył ul. Piotrkowską Orszak Trzech Króli. Na jego czele - na wielbłądzie, rikszy i w powozie - jadą trzej królowie. Zamiast osobistości z pierwszych stron gazet w ich role wcieliły się osoby symbolizujące beneficjentów orszaku, który ma też wymiar charytatywny.

Afrykański król Baltazar to Ireneusz Rolewski, który jest wychowankiem domu dziecka, ponieważ orszak wspiera w tym roku dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka. Z kolei Jarosław Maćkiewicz, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupkowa, jest królem europejskim Kacprem i reprezentuje zeszłorocznych beneficjentów. Królem azjatyckim Melchiorem został Krystian Górowski, młody mężczyzna z zespołem Downa, bo w przyszłym roku do osób z tą niepełnosprawnością kierowane będzie wsparcie.

W trakcie drogi do żywej szopki uczestnicy orszaku biorą udział w interaktywnych jasełkach odegranych w różnych punktach Piotrkowskiej przez grupę kilkuset aktorów amatorów. Królom towarzyszą ich damy dworu i rycerze, nie brakuje też aniołów. Kolędy gra i śpiewa chór Cantabosco, zespół folklorystyczny Po Staremu, zespół Duszpasterstwa Akademickiego "5" i młodzieżowa orkiestra dęta. Na finał, po dojściu procesji do żywej szopki przed katedrą, zaplanowano plenerowy koncert kolęd zespołu Zakopower.

Orszakowi towarzyszy akcja charytatywna realizowana we wszystkich parafiach w Łodzi - do specjalnych toreb zbierane były gry planszowe, zabawki edukacyjne i drobny sprzęt sportowy dla blisko 2 tys. dzieci z łódzkich rodzin zastępczych i domów dziecka.

W internecie odbywa się też zainicjowana przez ks. abpa Grzegorza Rysia akcja polegająca na umieszczaniu w mediach społecznościowych nagrań rodzinnego kolędowania. W tym roku odbywa się pod nazwą #OrszakdlaAfryki i ma na celu zebranie pieniędzy na wyposażenie dla szkoły w Nairobi (Kenia), która kształci dzieci i młodzież z okolicznych slumsów, zapewniając im zdobycie zawodu i normalny start w dorosłe życie. Do akcji włączył się m.in. prymas Polski ks. abp Wojciech Polak oraz zespół Arka Noego; jej przebieg można śledzić na www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz.

W ubiegłorocznym orszaku zebrano prawie 345 tys. zł dla Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa oraz 5 tys. paczek ze środkami higienicznymi dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Łodzi.