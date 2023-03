Łódź: Otwarto mobilną łaźnię dla osób w kryzysie bezdomności

Mobilna, ulokowana w kontenerach łaźnia dla osób w kryzysie bezdomności stanęła w Łodzi przy al. Piłsudskiego 119, tuż obok funkcjonującej zimą Świetlicy dla Osób Bezdomnych. Identyczna ma pojawić się wkrótce także w dzielnicy Bałuty.

Dwa prysznice, umywalka, toaleta, lustro i suszarka do włosów w części sanitarnej oraz pralka, suszarka do ubrań i magazyn z ubraniami, ręcznikami oraz artykułami higienicznymi w części pralniczej znalazły się w miejskiej mobilnej łaźni dla osób w kryzysie bezdomności, która stanęła przy al. Piłsudskiego 119, tuż przy funkcjonującej w okresie jesienno-zimowym Świetlicy dla Osób Bezdomnych. Łaźnia mieści się w dwóch specjalnie zaprojektowanych kontenerach o łącznej powierzchni około 30 m kw. Identyczna pojawi się wkrótce także w dzielnicy Bałuty.

Obiekt ulokowano w tym samym miejscu, gdzie podobny funkcjonował pilotażowo przez pół roku na przełomie 2021 i 2022 r. Władze miasta chciały przekonać się, jakie będzie zainteresowanie tymi usługami.

"W czasie sześciu miesięcy pilotażu w łaźni odnotowano ponad 400 wizyt. Część osób bezdomnych korzystała z niej regularnie, przychodząc np. raz w tygodniu. Wiemy już, że jest to bardzo potrzebna forma wsparcia. Zależy nam więc na tym, by dalej pomagać w ten sposób najbardziej potrzebującym" - zaznaczył wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Na początek łaźnia będzie otwarta od poniedziałku do soboty, od godz. 8 do godz. 15. Jeśli pojawi się taka potrzeba, godziny jej dostępności zostaną zmienione.

"We wszystkich schroniskach i noclegowniach na terenie Łodzi są łazienki, z których przebywający tam mogą swobodnie korzystać. Wciąż jest jednak grupa osób, które podejmują decyzje o przebywaniu w przestrzeni publicznej, czyli na przykład w pustostanach lub na ulicach. Zależy nam, by także im zapewnić higieniczny sposób życia" - podkreślił p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Piotr Kowalski.

Opiekę nad obiema łaźniami sprawują wspólnie Stowarzyszenie Missio Quotidiana oraz Centrum Służby Rodzinie. Osoby obsługujące je będą służyć pomocą także osobom z niepełnosprawnościami, bowiem kontenery dostosowano także do ich potrzeb.

"Osoby w kryzysie bezdomności nie mają na co dzień dostępu do łazienki, pralki i bieżącej wody, czyli do zaspokajania podstawowych potrzeb. Nowo otwarta łaźnia to ważny punkt na mapie Łodzi. To wyciągnięcie ręki do potrzebującego, przywrócenie mu poczucia godności, akceptacji oraz miłości bliźniego" - uważa dyrektor Centrum Służby Rodzinie ks. Arkadiusz Lechowski.

Limit czasu na skorzystanie z łaźni przez jedną osobę wynosi 45 minut. W poczekalni, w oczekiwaniu na wypranie i wysuszenie ubrań, można będzie napić się ciepłej herbaty.

Koszt zakupu dwóch mobilnych łaźni i ich rocznego funkcjonowania to około 700 tys. zł.