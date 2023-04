Łódź: Parlamentarzyści opozycji domagają się odmrożenia w Sejmie projektów ustaw

Odblokowania zamrożonych projektów ustaw, przygotowanych przez opozycję, domagali się w środę posłowie Tomasz Trela (Lewica) i Dariusz Klimczak (PSL) oraz senatorowie Artur Dunin (KO) i Krzysztof Kwiatkowski (niezależny). Jak podali, w Sejmie leży ponad 200 takich projektów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Opozycyjni posłowie Tomasz Trela (Lewica) i Dariusz Klimczak (PSL) oraz senatorowie Artur Dunin (KO) i Krzysztof Kwiatkowski (niezależny) poinformowali podczas konferencji prasowej w Łodzi o swojej inicjatywie dotyczącej odblokowania zamrożonych projektów ustaw.

"W Sejmie leży - w to aż trudno uwierzyć - ponad 200 ustaw, które zostały zamrożone na różnym etapie prac. Ponad 100 inicjatyw ustawodawczych samego Senatu, z którymi marszałek Elżbieta Witek albo nic nie robi, nie nadawszy im nawet numeru druku, albo nawet jeżeli formalnie rozpoczęto prace, to one tak naprawdę są fikcyjne, bo nikt nad tymi ustawami nie pracuje, bo albo nie skierowano ich do komisji, albo skierowano do takiej, gdzie przewodniczący jest z Prawa i Sprawiedliwości i nie pracuje nad tymi projektami" - podkreślił Kwiatkowski.

Jak zaznaczył, demokratyczna opozycja upomina się o procedowanie tych ustaw. Przypomniał, że Senat nad każdym projektem ustawy, który spłynął z Sejmu, kończy pracę w ciągu 30 dni i ten termin nigdy nie został przekroczony.

"Jak to wygląda w drugą stronę? To najsłynniejszy +półkownik+ - ustawa o Łódzkim Związku Metropolitalnym. Już po przyjęciu przez Senat tkwi to od 7 lutego 2020 roku. Marszałek Witek zamroziła projekt, który powołuje Łódzką Metropolię i sprawia, że więcej podatków pozostaje tu, na miejscu, aby rozwiązywać problemy mieszkańców Łodzi i regionu. Nie zasłużyliśmy sobie na to, aby PiS i marszałek Sejmu traktował nas niepoważnie i lekceważył" - dodał Kwiatkowski.

Z kolei Tomasz Trela zaprezentował projekt ustawy "zamrożony" od lipca ubiegłego roku, który "jednym ruchem odblokowuje pieniądze z UE". Jak przypomniał, dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy przypisano 270 mld zł - 120 mld dotacji i 150 mld nisko oprocentowanych pożyczek.

"Dzisiaj mija dokładnie 701 dni, odkąd my te pieniądze powinniśmy mieć w Polsce, a ich nie mamy. Gdyby ta ustawa została przyjęta przez Sejm, nie mam wątpliwości, że zostałaby poparta przez Senat i prezydent Andrzej Duda mógłby odblokować te gigantyczne pieniądze, na które czekają polskie samorządy i przedsiębiorcy" - zaznaczył poseł Lewicy.

Dodał też, że konferencja pod hasłem "Koalicja dla dobrego prawa" to przykład współpracy demokratycznej opozycji, który ma pokazać, jak będzie ona wyglądać po wyborach.

Senator Dunin podał przykład przyjętych przez Senat poprawek, które są w Sejmie odrzucane - jedną z nich była podwyżka podstawy wynagrodzenia nauczycieli.

"Dlatego w Senacie przegłosowaliśmy nową ustawę o wzroście wynagrodzeń dla nauczycieli o 20 proc. Żądamy od pani marszałek (Sejmu), aby na najbliższe posiedzenie, które będzie w przyszłym tygodniu, wpuściła ten projekt pod obrady i przegłosowała pozytywnie tak ważne zmiany w oświacie" - powiedział.

Natomiast poseł Klimczak przypomniał trzy ustawy leżące w "zamrażarce". Pierwsza z nich dotyczy dobrowolnego ZUS i stworzono ją głównie z myślą o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

"Druga dotyczy sołtysów i rad sołeckich. Dziękuję Senatowi za to, że przejął tę ustawę z Sejmu i mogliśmy jej nadać bieg. PiS zajmuje się sołtysami i wsią od wielkiego dzwonu, raz na jakiś czas. My przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania legislacyjne, które polegają na ustanowieniu osobowości prawnej sołtysa i sołectwa i my, w przeciwieństwie do PiS-u, chcemy dla sołtysów dodatku emerytalnego już po pierwszej kadencji, a nie po 10 latach" - wyjaśnił.

Trzecim przedstawionym przez Klimczaka projektem jest ustawa o ochronie rolnictwa, która ma wprowadzić kaucję na produkty rolne, które - jak mówił - w niekontrolowany sposób wpływają do Polski z Ukrainy.

"Nie zmarnujmy tej połowy roku, która jest jeszcze przed nami (do wyborów - PAP). Ten parlament ma szansę przyjąć dobre projekty ustaw, które przygotowała opozycja" - podkreślił Kwiatkowski.