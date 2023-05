Łódź: Po 40 latach od prapremiery "Skrzypek na dachu" wraca na scenę Teatru Muzycznego

Po 40 latach od prapremiery "Skrzypek na dachu" wraca na scenę Teatru Muzycznego w Łodzi. Ponadczasowy musical o wierze w siłę tradycji zostanie wystawiony w tym sezonie sześć razy oraz cztery razy w przyszłym.

"Cieszymy się, że kolejny raz możemy zabrać widzów w podróż do Anatewki i znów wspólnie wzruszać się losami Tewjego, jego córek i całej społeczności. Nasza publiczność uwielbia tę historię. Mamy nadzieję spotkać się z tymi, którzy śledzili ją już nie raz na naszej scenie, ale liczymy też na to, że pokocha ją nowe pokolenie widzów" - zapowiedziała powrót "Skrzypka na dachu" na scenę łódzkiego Teatru Muzycznego jego dyrektor Grażyna Posmykiewicz.

Polska prapremiera kultowego broadwayowskiego musicalu miała miejsce w 1983 roku. Było to wielkie przedsięwzięcie realizacyjne, które okazało się ogromnym sukcesem. Przez kilka sezonów publiczność tłumnie zasiadała na widowni, żeby zobaczyć historię Tewjego Mleczarza, w którego wcielał się wówczas jeden z największych polskich śpiewaków operowych - Bernard Ładysz. Jego zmiennikiem był Zbigniew Macias, który w tamtym czasie był debiutantem na dużych, teatralnych scenach, a teraz ponownie zagra Tewjego.

"Miałem 28 lat, kiedy zagrałem pierwszy raz Tewjego Mleczarza i podobno byłem najmłodszym Tewje w historii profesjonalnych spektakli tego dzieła. Dziś jestem jednym z niewielu żyjących i pamiętających tę pierwszą inscenizację" - przyznał aktor, który w głównego bohatera musicalu wcielił się już ponad 450 razy.

Przedstawienie z muzyką Jerry'ego Bocka i ponadczasowymi musicalowymi przebojami na deski łódzkiego Muzycznego wróciło w 1999 roku. Reżyserem i autorem choreografii był wówczas Jan Szurmiej i w jego wersji w 40-lecie prapremiery "Skrzypek na dachu" zagości po raz trzeci w Teatrze Muzycznym.

"To musical, który mimo upływającego czasu jest nadal aktualny. Gdy patrzymy dziś na kontekst wypędzanych żydów z Anatewki, to mamy sytuację wojny w Ukrainie i wypędzanych narodów, które emigrują do Polski, na cały świat" - tłumaczył.

W roli Tewjego na zmianę ze Zbigniewem Maciasem, wystąpi Grzegorz Szostak. W pozostałych rolach widzowie zobaczą m.in.: Emilię Klimczak, Piotra Płuskę, Andrzeja Orechwo, Agnieszkę Gabrysiak czy Macieja Markowskiego.

Oficjalną premierę wznowienia "Skrzypka na dachu" zaplanowano w sobotę o godz. 18.30. Musical zostanie wystawiony w tym sezonie sześć razy oraz cztery razy w przyszłym - w grudniu.