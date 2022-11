Łódź: Po raz 19. na ulice miasta wyruszy autobus dla bezdomnych i potrzebujących

W czwartek na ulice Łodzi wyruszy autobus dla bezdomnych i potrzebujących. Będzie to już 19. sezon, w którym w specjalnie przystosowanym autobusie, kursującym między miejscami, gdzie zwykle gromadzą się osoby w kryzysie bezdomności, będzie można zjeść ciepły posiłek.

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących wyjeżdża na ulice Łodzi od 2004 r. - pierwszy kurs odbywa się zawsze 1 grudnia, ostatni - 15 marca. Przez całą zimę osoby w kryzysie bezdomności i wszystkie inne potrzebujące wsparcia będą mogły zjeść w nim ciepły posiłek. Pojazd wyrusza w trasę codziennie, zawsze o godz. 21.00 spod Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady 17.

"Osobom w kryzysie bezdomności, przebywającym na terenie Łodzi, udzielamy wsparcia przez cały rok, za pośrednictwem naszych pracowników. W ramach tej pomocy jest m.in. możliwość skorzystania z finansowanych i współfinansowanych przez miasto Łódź schronisk oraz noclegowni, ale również wsparcie finansowe, żywnościowe i rzeczowe, np. w postaci odzieży. Są poza tym działania aktywizujące społecznie. Jesień i zima to dla bezdomnych najtrudniejszy czas w roku, dlatego tak istotne jest dodatkowe wsparcie" - podkreślił zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami Piotr Kowalski.

Trasa autobusu będzie identyczna jak przed rokiem i wiedzie od Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nowe Sady, przez Dworzec Łódź-Kaliska (od strony al. Unii Lubelskiej), pl. Barlickiego (od strony ul. Małej), Stary Rynek (od strony ul. Podrzecznej) oraz rynek u zbiegu ul. Przybyszewskiego i ul. Tatrzańskiej. Zaplanowano ją według miejsc, w których najczęściej gromadzą się bezdomni. Zakończenie kursu zależy od liczby osób korzystających ze wsparcia.

Każdy potrzebujący, który pojawi się na trasie przejazdu autobusu otrzyma ciepłą zupę i pieczywo. Będzie mógł również napić się ciepłej herbaty. Wszystkie posiłki będą przygotowywane codziennie w kuchni schroniska przy ul. Nowe Sady. Autobus będzie obsługiwany przez pracownika Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, które na zlecenie Miasta Łódź, realizuje ten projekt oraz trzech wolontariuszy - mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Dla potrzebujących w autobusie będzie też ciepła odzież oraz koce.

Jeśli na trasie przejazdu pojawiają się osoby zainteresowane noclegiem danego wieczoru, to mężczyźni zostaną odwiezieni do Noclegowni przy Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Przybyszewskiego, a kobiety - do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi przy ul. Gałczyńskiego.

Poprzedniej zimy do autobusu zgłaszało się każdego dnia średnio 170 osób. W trakcie całego sezonu wydano w sumie ponad 16 tys. porcji ciepłej zupy. Najwięcej posiłków rozdano w styczniu - było to niemal 5,3 tys. porcji. Na realizację projektu w całym 2022 roku Miasto Łódź przekazało Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta dofinansowanie w wysokości 59 tys. zł. Pojazd został zapewniony przez łódzkie MPK.

W czwartek zostanie otwarta także Świetlica dla Osób Bezdomnych przy al. Piłsudskiego 119, również prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Miasto przeznaczyło w tym roku na jej działalność 53,9 tys. zł. To miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą miały zapewniony pobyt dzienny - codziennie w godz. 8.00-16.00 - gorący posiłek i napoje. W świetlicy można też uzyskać odzież odpowiednią do pory roku, skorzystać z węzła sanitarnego, środków czystości i higieny osobistej, oraz pomocy pielęgniarskiej. W poprzednim sezonie w placówce, działającej również do 15 marca, wydano ponad 4,2 tys. posiłków.

Według ostatnich badań, wykonanych 3 lata temu, w Łodzi jest niespełna 900 osób w kryzysie bezdomności - ta liczba uwzględnia także ludzi przebywających w placówkach. Przez cały ubiegły rok ze wszystkich łódzkich schronisk i noclegowni skorzystało w sumie 612 osób.