Łódź: Podsumowano rok pomocowego programu Health4Ukraine o wartości ok. 71 mln zł

Blisko 317 tys. uchodźców z Ukrainy otrzymało pomoc w zakupie leków o łącznej wartości ok. 71 mln zł - wynika z raportu z roku działania programu Health4Ukraine. Jego prezentacja, z udziałem ambasadora USA Marka Brzezińskiego, odbyła się w środę w Muzeum Miasta Łodzi.

Z okazji pierwszej rocznicy działania programu Health4Ukraine - największej w Europie celowej inicjatywy pomocowej w obszarze zdrowia skierowanej do przymusowych migrantów z Ukrainy - odbyła się w środę prezentacja raportu stanowiącego jej podsumowanie. W uroczystości wzięli udział m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński, przedstawiciel Ambasady Ukrainy, reprezentanci organizacji-darczyńców i władz Łodzi.

"W ciągu roku trwania kryzysu na Ukrainie dowiedzieliśmy się czegoś specjalnego o Polakach. My Amerykanie, widzimy wielką mobilizację polskiego narodu, by pomóc swoim sąsiadom Ukraińcom. (...) Dlatego powtarzamy to, co powiedział do was wcześniej prezydent Joe Biden w czasie swojej wizyty w Warszawie: dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy za otwarcie swoich domów dla uchodźców z Ukrainy" - podkreślił Mark Brzeziński podczas briefingu poprzedzającego prezentację.

Jak wynika z raportu, w ramach programu blisko 317 tys. kobiet, dzieci i seniorów z Ukrainy, którzy schronili się w Polsce, otrzymało pomoc w zakupie leków o łącznej wartości niemal 71 mln zł. Program, uruchomiony przez epruf s.a., pomógł niemal co piątemu uchodźcy z Ukrainy w Polsce.

"Health4Ukraine to akcja wyjątkowa z kilku powodów; udało nam się uruchomić ją w wyjątkowo szybkim czasie, bo pierwszych pacjentów mieliśmy już w kwietniu ubiegłego roku. Wyjątkowa jest też wielkość udzielonej pomocy - łącznie przekazaliśmy kwotę ponad 18 mln dolarów potrzebującym uchodźcom z Ukrainy. I co najważniejsze - pomoc w postaci leków przekazywana była dokładnie tam, gdzie przebywali uchodźcy, praktycznie na terenie całej Polski i w tym zakresie, w jakim była potrzebna" - wyjaśnił prezes Pelion S.A. Jacek Szwajcowski.

Jak zaznaczył, dzięki spółce epruf udało się przeprowadzić całą akcję bez kosztów operacyjnych, a jednocześnie z pełną świadomością komu, w jakiej wysokości, gdzie i kiedy pomoc została udzielona. Z przytoczonych przez Szwajcowskiego danych wynika, że najmłodszym beneficjentem programu było pięciodniowe dziecko, a najstarszy miał 97 lat. Zdecydowaną większość objętych pomocą stanowiły kobiety, natomiast jedną czwartą były dzieci poniżej 10 roku życia.

"Dodatkowo Pelion przekazał 1 mln dolarów na organizację pomocy telemedycznej dla uchodźców z Ukrainy. Nasi ukraińskojęzyczni lekarze pomogli ponad 30 tys. pacjentów" - zaznaczył Szwajcowski.

Z kolei ambasador USA podkreślał wielką rolę, jaką w niesieniu pomocy na tak dużą skalę, odegrali polscy i amerykańscy przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Za pomoc o "niespotykanej skali" dziękował Pelionowi oraz współpracującej z nim amerykańskiej organizacji humanitarnej Direct Relief.

Program Health4Ukraine umożliwia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie całej Polski. Został zainicjowany grantami w wysokości 10 mln dolarów w kwietniu 2022 r., a następnie kolejnym w wysokości 5 milionów dolarów we wrześniu 2022 r. od amerykańskiej organizacji humanitarnej Direct Relief. Do grona darczyńców dołączyli: Polski Czerwony Krzyż, Fundacja ING Dzieciom, Fundacja Deloitte Polska, Bristol Myers Squibb i LOGEX. Dzięki hojności ich wszystkich zebrano blisko 71 milionów złotych, które w całości trafiły na zasilenie kodów uczestników programu Health4Ukraine.

"Ten wysoce wydajny program, który nakłada warstwę innowacji na istniejące systemy, personel i infrastrukturę logistyczną, pozwala nam zapewnić pomoc dostosowaną do potrzeb medycznych każdego uchodźcy objętego programem, bez względu na to, gdzie w Polsce się znajduje - podkreślił prezes Direct Relief Thomas Tighe.

W opublikowanym przez epruf raporcie zawiera się historia ponad 316 tys. ukraińskich pacjentów, którzy dzięki programowi otrzymali dofinansowanie do zakupu leków.

Beneficjentami Health4Ukraine to w 92 proc. kobiety i dzieci. Najwięcej kodów wydano osobom po 65 roku życia. Blisko 70 proc. środków wykorzystano na zakup produktów leczniczych, z czego 33 proc. stanowiły leki na receptę, a 34 proc. leki OTC. Przy użyciu kodów epruf opłacono zakup niemal 3,4 miliona opakowań leków w blisko 65 proc. wszystkich aptek w Polsce. Średnio jeden uczestnik programu przy użyciu kodów zakupił 11 opakowań leków.

Odpowiadając na potrzeby uczestników programu, epruf uruchomił także dwujęzyczną infolinię, pod którą można uzyskać pomoc na każdym etapie ‒ od momentu rejestracji i składania wniosku, po realizowanie zakupu leków z użyciem kodu w aptece. Od uruchomienia programu konsultanci infolinii odebrali niemal 19 tys. połączeń oraz odpowiedzieli na blisko 20 tys. maili.

Uzupełnieniem pomocy oferowanej w ramach programu Health4Ukraine są bezpłatne konsultacje medyczne online dla uchodźców z Ukrainy, świadczone przez lekarzy przychodni Dimedic, jednej z największych przychodni telemedycznych w Polsce. Dzięki przekazanemu przez Pelion finansowaniu w kwocie 1 mln dolarów, lekarze Dimedic pomogli do tej pory ponad 30 tys. pacjentów.

W pierwszych tygodniach przychodnia Dimedic najczęściej pomagała dzieciom - przeziębionym i wychłodzonym podczas długiej wędrówki do polskiej granicy. Pojawiały się także objawy stresu - wymioty, biegunki, bezsenność. Potem zaczęło się zgłaszać się coraz więcej dorosłych, najczęściej kobiet w wieku 25-34 lat. Najtrudniejszym przypadkiem była konieczność ponownego zabezpieczenia ran postrzałowych po operacji na Ukrainie.

"Konsultuję ukraińskich pacjentów prawie codziennie. Myślę, że to ogromna pomoc dla moich rodaków. Najczęściej wystawiamy recepty leków na nadciśnienie, insulinę, antybiotyki, mamy też sporo przypadków związanych ze sterydami, lekami dermatologicznymi, antykoncepcją. Wiele osób potrzebuje leków psychiatrycznych, ponieważ ich stan pogorszył się pod wpływem wojennej traumy" - podkreśliła pediatra dr Olha Alieksieieva, która od roku przyjmuje w Dimedic.

Aby uzyskać pomoc, wystarczy wejść na stronę www.dimedic-ukrayina.eu i zapisać się na najbliższy termin na konsultację z lekarzem. Platforma działa we wszystkich krajach UE.