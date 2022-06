Łódź: Pokaz premierowy "Ja, Feuerbach" w Fabryce Sztuki

Współczesną sztukę niemieckiego dramatopisarza Tankreda Dorsta "Ja, Feuerbach" będzie można obejrzeć w scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki. Pokaz premierowy zaplanowano w niedzielę w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki".

"Ja, Feuerbach" to opowieść o manipulacji i cynizmie w traktowaniu ludzi we współczesnym świecie oraz zobojętnieniu wobec nadwrażliwych członków społeczności. Doświadczony aktor Feuerbach, po okresie zawodowej stagnacji powraca na scenę, by po raz ostatni zawalczyć o możliwość spełnienia życiowego powołania. W oczekiwaniu na dyrektora teatru wdaje się w pozornie niewinną konwersację z asystentem dyrektora. Dla obu konsekwencje tej rozmowy będą niespodziewane i zaskakująco bolesne.

W Łodzi dramat autorstwa Dorsta zrealizowała Fabryka Sztuki w partnerstwie z Teatrem Chorea.

"W naszym spektaklu nie tylko chodzi o przenikanie się teatru i życia. Chciałem opowiedzieć o czymś więcej, o relacjach międzyludzkich, o nas, bez względu na to jak daleko czy blisko jest nam do sztuki. Dlatego właśnie widzowie mogą być zaskoczeni nagłym zwrotem akcji, ale zależało nam na przeakcentowaniu pewnych kwestii" - tłumaczył reżyser łódzkiej adaptacji spektaklu Paweł Głowaty.

Jak podkreślił wcielający się w rolę Feuerbacha Tomasz Rodowicz, tekst Dorsta jest bardzo trudny i wymagający.

"Mierzyły się z nim takie znakomitości jak Tadeusz Łomnicki czy Piotr Fronczewski. My szukaliśmy własnej drogi do tej opowieści. Paweł postawił przede mną zupełnie nowe zadanie aktorskie, a ja mu w pełni zaufałem i podążam za jego interpretacją" - zaznaczył aktor i dyrektor Teatru Chorea.

Na scenie pojawi się również aktorka młodego pokolenia Paulina Walendziak, znana z takich produkcji jak "Bo we mnie jest seks", "Żywioły Saszy" czy "Fuga", a na co dzień występująca w łódzkim Teatrze Nowym.

Dzięki niej - jak przekują twórcy spektaklu - obok przejmujących obrazów niespełnienia, w sztuce nie brakuje momentów przepełnionych humorem.

Przedstawienie będzie można zobaczyć bezpłatnie w niedzielę o godz. 19 na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.

Pokaz premierowy zaplanowano ramach projektu "Przestrzenie Sztuki". To realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego projekt upowszechniający teatr i taniec. W jego ramach w ośmiu miastach - Katowicach, Kielcach, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Zielonej Górze, Białymstoku - powstały interdyscyplinarne centra kultury, w których realizowane są prezentacje spektakli, warsztaty i projekty edukacyjne, projekty animacyjne i społeczne, szkolenia i coaching dla artystów oraz rezydencje twórcze.