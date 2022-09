Łódź: Policja zabezpieczyła nielegalne papierosy o wartości ponad 800 tys. zł

Policjanci z Łodzi na prywatnej posesji w dzielnicy Górna zabezpieczyli 700 tys. papierosów bez akcyzy, a także maszyny służące do ich paczkowania. Wartość kontrabandy oszacowano na 830 tys. zł. Zatrzymano cztery osoby, za przestępstwo akcyzowe grozi im do trzech lat więzienia i wysoka grzywna.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Łódzcy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców wpadli na trop miejsca składowania dużej ilości wyrobów akcyzowych. Kilka dni temu postanowili skontrolować jedną z prywatnych posesji w dzielnicy Górna.

"Po wejściu na podwórze policjanci zauważyli dwóch mężczyzn stojących przy samochodzie. We wnętrzu chryslera ujawnili 18 kartonów z papierosami różnych marek bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W budynku mieszkalnym funkcjonariusze zastali jeszcze dwie kolejne osoby, które mogły być zaangażowane w nielegalny proceder związany z wprowadzaniem do obrotu wyrobów akcyzowych" - przekazał w poniedziałek nadkom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Podczas przeszukania domu funkcjonariusze zabezpieczyli dwie maszyny służące do paczkowania papierosów i ich foliowania oraz kolejne pudełka z papierosami. W innych pomieszczeniach znaleziono puste opakowania od papierosów różnych marek oraz odpady poprodukcyjne. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ok. 700 tys. papierosów oraz ok. 25 kg odpadów poprodukcyjnych. Wartość tej kontrabandy oszacowano na około 830 tys. zł.

"W tej sprawie zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 26, 34 i 58 lat oraz 25-letnią kobietę. Wszyscy byli uprzednio notowani za podobne przestępstwa i niebawem usłyszeć mogą zarzuty paserstwa akcyzowego. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet do trzech lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi" - zaznaczył nadkom. Fiedukowicz.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.