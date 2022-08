Łódź: Powstał neon "Twórczość czasu” z fraszką Jana Sztaudyngera

"Twórczość czasu" to nowy neon inspirowany twórczością łódzkiego fraszkopisarza Jana Sztaudyngera. Neon pojawił się na ścianie budynku przy ul. Żwirki 8 w Łodzi. Obok tekstu fraszki znajduje się na nim 7 sekwencji grafiki obrazującej cykl życia rośliny.

"Instalacja ta odnosi się do fraszki Jana Sztaudyngera, słynnego poety i fraszkopisarza, który w latach 1945-1961 mieszkał w Łodzi. Dwa lata temu, z okazji 50. rocznicy śmierci poety, postanowiliśmy uczcić jego twórczość, tworząc dwie realizacje artystyczne w przestrzeni publicznej. Pandemia opóźniła terminy ich premier. Pierwsza instalacja powstała w zeszłym roku, na budynku czerpni powietrza przy dworcu Łódź Fabryczna, druga ma swoją oficjalną odsłonę teraz, na ścianie przy ul. Żwirki 8, naprzeciwko budynku, w którym mieszkał Sztaudynger" - wyjaśnił Michał Bieżyński, kurator projektu z ramienia Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Pionowy neon o wymiarach 7 m x 3,5 m składa się z aż siedmiu sekwencji, które w prosty, graficzny sposób przedstawiają cykl życia rośliny - od jej rozkwitu do obumarcia. Dookoła grafiki umieszczony został tekst tytułowej fraszki Jana Sztaudyngera: "Czas tworzy nas, czas morzy nas, nic w tym dziwnego, bo czas ma czas". Autorem projektu neonu jest grafik Bartosz Bojarczuk.

W przeciwieństwie do coraz częściej pojawiających się w Polsce ledowych systemów oświetleniowych, "Twórczość czasu" to powrót do neonu w jego klasycznej, szlachetnej postaci. Złożony jest z powyginanych szklanych rurek, do wnętrza których wtłoczona została w podciśnieniu mieszanka dwóch gazów - 75 proc. neonu i 25 proc. argonu; w kontakcie z prądem o wysokim napięciu ulega ona procesowi jonizacji, który emituje promieniowanie, widoczne dla ludzkiego oka.

Autor artystycznego neonu wybrał "Twórczość czasu" ze względu na refleksyjny charakter. Sztaudynger pisał takie utwory znacznie rzadziej - większość jego fraszek nosi cechy humorystyczne i satyryczne.

"Zależało mi, aby dodać swój kreatywny pierwiastek, jednocześnie w stopniu minimalnym ingerujący w oryginalny utwór autora. Tak narodził się pomysł pętli, która - tak samo jak czas - jest nieskończona. Poprzez odpowiedni układ typograficzny fraszka nie ma początku ani końca - możemy czytać ją na okrągło, w cyklach. W ten sam sposób działa natura, a także nasza cywilizacja - nowe pokolenia przychodzą, stare odchodzą. Tylko od nas zależy, co po sobie zostawimy dla potomnych, kiedy nasza generacja ustąpi miejsca następnej, a czas będzie sędzią naszych poczynań" - podkreślił Bojarczuk.

Bartosz Bojarczuk jest artystą dobierającym środki w zależności od rodzaju projektu, nad którym obecnie pracuje, m.in. łączy techniki cyfrowe z analogowymi. Obecnie prowadzi autorską pracownię projektową ILLCAT studio. Swoje prace prezentował w galeriach w Nowym Jorku, Reykjaviku, Paryżu, a także w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i na Łódź Design Festiwal. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Miecz KTR, Dobry Wzór, Must Have, 3x3 Annual, Polish Graphic Design Awards.

"Twórczość czasu" to już kolejny neon artystyczny, który w ramach programu tworzenia nowoczesnych obiektów artystycznych, wpisujących się w krajobraz miasta organizuje Łódzkie Centrum Wydarzeń. Założeniem projektu jest odejście od standardowych murali, na rzecz tworzenia otwartej galerii sztuki złożonej z prac jak najbardziej różnorodnych - rzeźb, płaskorzeźb, instalacji artystycznych, realizacji site-specific.