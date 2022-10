Łódź: Premiera "Casanovy" w Teatrze Wielkim na zakończenie XXVI Łódzkich Spotkań Baletowych

Zaplanowana na sobotę premiera spektaklu "Casanova" z muzyką Antonio Vivaldiego i w choreografii Graya Veredona będzie pierwszą nowością repertuarową w obecnym sezonie artystycznym w Teatrze Wielkim w Łodzi. Widowisko zakończy XXVI Łódzkie Spotkania Baletowe.

To kolejny spektakl baletowy realizowany na największej łódzkiej scenie przez nowozelandzkiego choreografa. Wcześniej Veredon był autorem takich hitów, jak m.in.: "Wolfgang Amadeus", "Sen nocy letniej" czy "Ziemia obiecana".

Tym razem artysta zaprasza widzów do Teatru Wielkiego w Łodzi do zobaczenia historii Giacomo Casanovy. Postać awanturnika, podróżnika, literata i uwodziciela pięknych kobiet obrosła w mity i jest natchnieniem dla wielu twórców różnych dziedzin sztuki.

"W swoim pamiętniku +Historia mojego życia+ Casanova przedstawił jeden z najwierniejszych opisów realiów XVIII wieku. To żywa i pełna kolorytu opowieść, a nie tylko suche historyczne odwzorowanie epoki. Casanova spędził lata na podróżach po Europie, spotykając się z książętami, monarchami, sławnymi artystami i filozofami. Zawsze znajdował też sposób, aby zarobić pieniądze i spotkać egzotyczne kobiety" - przypomniał Veredon.

Wyjaśnił, że partytura muzyczna baletu oparta jest na muzyce Antonio Vivaldiego po jej ponownym odkryciu w bibliotece w Turynie. "Doprowadziło to do renesansu muzyki i wykonań, wskazało nowy kierunek ataku i tempa, co sprawia, że muzyka Vivaldiego jest bardziej akceptowalna dla współczesnej publiczności" - zaznaczył choreograf.

Dodał, że Vivaldi i Casanova nie mieli możliwości poznać się, ale obaj mieszkali w Wenecji w tej samej epoce artystycznej i obaj byli zaznajomieni z tymi samymi tradycjami teatralnymi i muzycznymi. "Czuję się zaszczycony, że mam przyjemność połączyć te dwa potężne talenty" - przyznał Nowozelandczyk.

W rolę Casanovy wcielą się Dominik Senator i Joshua Legge, jako Cospetto wystąpią zaś Nazar Botsiy i Gintautas Potocka. W obsadzie znaleźli się także m.in.: Chase Vining, Giuseppe Stancanelli, Yuki Itaya, Alicja Bajorek, Kinga Łapińska, Maria Góralczyk, Karolina Urbaniak, Ekaterina Kitaeva-Muśko.

Sobotnia prapremiera spektaklu będzie ostatnią odsłoną XXVI Łódzkich Spotkań Baletowych. Organizowane od przeszło 50 lat wydarzenie to największe w Polsce i jeden z najsłynniejszych tanecznych biennale w Europie. Jego ideą jest upowszechnianie sztuki baletowej i aktualnych osiągnięć choreograficznych, zarówno na polu tańca klasycznego, jak i różnorodnych nurtów tańca współczesnego. W tym roku na scenie Teatru Wielkiego wystąpili: zespół niemieckiej choreografki i tancerki - Sasha Waltz & Guests, holenderski Nederlands Dans Theater oraz grupa pochodzącego z Algierii francuskiego choreografa Herve Koubi.

W najbliższych dniach "Casanovę" będzie można zobaczyć też w niedzielę oraz we wtorek.

To pierwsza z sześciu zaplanowanych na ten sezon artystyczny premier w łódzkim Teatrze Wielkim. Kolejnymi nowościami będą: opery - "Dziewczyna z zachodu" Giacomo Pucciniego i "Raj utracony" Krzysztofa Pendereckiego, musical "Korczak" Chrisa Williamsa, operetka "Księżniczka czardasza" Imre Kalmana oraz spektakle baletowe dla dzieci "Czarodziejska batuta. Elf któremu słoń na ucho nadepnął" Zuzanny Niedzielak.