Łódź: Przed sądem rozpoczął się proces b. policjantów ws. śmierci 30-latka z Piątku

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces ws. śmierci 30-latka zatrzymanego przez byłych już policjantów z Piątku (woj. łódzkie). Jednemu z sześciu oskarżonych grozi dożywocie. Wszyscy stawili się na rozprawę - przekazała PAP Agnieszka Cesarz-Cerska z biura rzecznika SO w Łodzi.

W piątek przed Sądem Okręgowym w Łodzi odczytano akt oskarżenia, który w czerwcu br. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała przeciwko sześciu byłym funkcjonariuszom Komisariatu Policji w miejscowości Piątek w pow. łęczyckim (Łódzkie), dotyczący śmierci 30-letniego mężczyzny.

Jeden z byłych policjantów, 34-letni Kamil C. oskarżony jest o spowodowanie obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci 30-latka. Grozi mu dożywocie. Oskarżonych jest też pięcioro innych byłych policjantów z Piątku: Małgorzata R., Sebastian K, Dominik W., Artur W. i Przemysław W. Grozi im pięć lat więzienia.

"Wszyscy oskarżeni stawili się na rozprawę" - poinformowała w piątek PAP Cesarz-Cerska. "Wobec oskarżonego Kamila C. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, tym samym został on doprowadzony do sądu" - podała.

I to właśnie 34-letniemu byłemu policjantowi z Piątku postawiono najpoważniejsze zarzuty. "Przekroczenia uprawnień i innych przestępstw podczas interwencji podejmowanej w kwietniu 2021 roku, zwłaszcza spowodowania u 30-letniego pokrzywdzonego obrażeń ciała, których następstwem była śmierć" - przekazywał w czerwcu br. rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

3 kwietnia 2021 r. przy leśnej drodze niedaleko Piątku odnalezione zostało ciało 30-letniego mężczyzny, wobec którego dzień wcześniej policja podejmowała interwencję domową. Funkcjonariuszy wezwała matka 30-latka. Interwencję podjęło dwoje policjantów z komendy w Piątku - 34-latek i towarzysząca mu wtedy 36-latka. Są objęci aktem oskarżenia.

"Dowody wskazują, że oskarżony - przekraczając swoje uprawnienia - stosował wobec młodego mężczyzny przemoc fizyczną, kopiąc w okolicę tułowia, co doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, między innymi złamania żeber, pęknięcia śledziony i krwiaka jamy otrzewnej, których następstwem była śmierć. Wchodząca w skład patrolu policjantka nie podjęła działań, które zapobiegłyby agresji. Następnie 30-latek został umieszczony w radiowozie, przewieziony i pozostawiony w lesie" - opisali przebieg zdarzeń śledczy.

Interweniujący policjant w śledztwie usłyszał m.in. zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień, bezprawnego pozbawienia wolności i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następstwem którego była śmierć. Będzie odpowiadał również za spowodowanie obrażeń ciała u brata 30-latka, który był obecny podczas podejmowanej interwencji.

Śmierć mężczyzny spowodowała, że pojawiły się doniesienia, wskazujące na to, iż także wcześniej oskarżony i inni funkcjonariusze z komisariatu w Piątku stosowali przemoc i wywozili ludzi policyjnym radiowozem poza teren miasta. "Znaczna część z tych sygnałów została potwierdzona" - przekazywał w czerwcu br. prokurator Kopania.

Były policjantom z Piątku postawiono też 19 zarzutów dotyczących innych, niż to z 2 kwietnia 2021 r., zdarzeń. 11 z tych zarzutów łączyło się z bezprawnym pozbawieniem wolności osób, co do których podejmowane były interwencje. Na "karne wywiezienie poza miasto" można było się narazić nie tylko podczas interwencji domowych, ale także m.in. za spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, drobną kradzieżą z jednego z miejscowych dyskontów i nielegalny połów ryb oraz za łamanie przepisów związanych z pandemią.

Według śledczych, podczas tych interwencji stosowana była przemoc fizyczna, której skutkiem były obrażenia ciała. Większości z interwencji byli policjanci dokonywali od połowy 2019 roku. Wydarzenia takie albo nie były w ogóle oficjalnie odnotowywane, albo w dokumentacji nie wskazywano żadnych nieprawidłowości.

Wobec 34-latka sformułowano zarzuty popełnienia takich czynów na szkodę 20 osób. 36-letnia towarzysząca mu podczas interwencji ówczesna policjantka oskarżona została o dwa czyny. Czterej inni byli funkcjonariusze komisariatu w Piątku, w tym ówczesny komendant, oskarżono o przestępstwa na szkodę od dwóch do pięciu osób. Żaden z oskarżonych nie przyznał się w śledztwie do stawianych zarzutów.