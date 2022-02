Łódź: Rodzina gen. Zdzisława Starosteckiego odebrała Medal 75-lecia misji Jana Karskiego

Rodzina gen. Zdzisława Starosteckiego, współtwórcy systemu antyrakietowego Patriot, odebrała w sobotę w Łodzi Medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Inżynier został uhonorowany pośmiertnie za "budowanie czynem amerykańsko-polskiego sojuszu militarnego, który jest gwarancją niepodległości RP".

Odznaczenie nadane przez Towarzystwo Jana Karskiego wręczono na ręce brata generała, Tadeusza Starosteckiego, podczas mszy celebrowanej w łódzkiej archikatedrze przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia, który w ubiegłych latach również został uhonorowany tym medalem.

W laudacji odczytanej przez członka rodziny Jana Karskiego, Jerzego Kozielewskiego, zaznaczono, że bohater uroczystości "godnie dla Polski się zasłużył i godnie zasłużył się dla Ameryki".

Przypomniano, że gen. bryg. inż. Zdzisław Julian Starostecki był łodzianinem i sąsiadem "z tej samej ulicy Kilińskiego, Jana Kozielewskiego (późniejszego legendarnego emisariusza Jana Karskiego)".

Po chełmskiej szkole kadetów studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stamtąd poszedł na front Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Zakończył ją podczas ostatniej bitwy obronnej pod Kockiem w Samodzielnej Grupie Operacyjnej "Polesie" generała Franciszka Kleeberga. Przedostał się do Warszawy, gdzie wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Próbował przedostać się przez Karpaty na Węgry i dalej do polskiej Armii we Francji, ale został schwytany przez Sowietów i skazany na długoletnią katorgę w kołymskich gułagach. Dwukrotnie próbował ucieczki.

Po porozumieniu Sikorski-Stalin, trafił do powstającej armii generała Władysława Andersa. Tam służył w broni pancernej. Do komunistycznej Polski nie wrócił. W Stanach Zjednoczonych ukończył studia inżynierskie i zrobił karierę jako konstruktor broni artyleryjskiej i rakietowej. Był jednym z twórców znanych na całym świecie rakiet systemu Patriot - baterii defensywnych pocisków przeciwrakietowych.

Jak podkreślono w laudacji, marzeniem Starosteckiego było, aby mógł doczekać, kiedy zacznie on bronić także polskiego nieba.

"W tym roku mają trafić do Polski pierwsze dwie baterie Patriotów. Będzie to wypełnienie duchowego testamentu generała Zdzisława Starosteckiego. Jego broń stanie na straży polskiego nieba" - zaznaczyli przedstawiciele kapituły Medalu 75-lecia Misji Jana Karskiego.

Na stopień generała brygady Zdzisław J. Starostecki został awansowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Święto Niepodległości w 2009 roku. "Poprzedziła to trzyletnia kampania na rzecz takiego uhonorowania zainicjowana przez Towarzystwo Jana Karskiego. Nominacja i insygnia generalskie zostały wręczone 90-letniemu Zdzisławowi Starosteckiemu w końcu grudnia tegoż roku w jego domu na Florydzie" - wyjaśniono. Generał zmarł 31 grudnia 2010 r.

Towarzystwo Jana Karskiego zwróciło się z apelem o pośmiertne uhonorowanie gen. Starosteckiego najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego. O to samo wystąpił także Kongres Polonii Amerykańskiej.

Medal 75-lecia misji Jana Karskiego został zaprojektowany przez artystę Janusza Kapustę z Nowego Jorku, a wybity przez medaliera Wiesław Kuleja. Emisja odznaczenia liczy zaledwie trzydzieści egzemplarzy. Pierwszym wyróżnionym był papież Franciszek, któremu medal wręczył w Watykanie kardynał Stanisław Dziwisz.

Lista uhonorowanych obejmuje prezydentów Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela - Andrzeja Dudę, Donalda Trumpa i Reuvena Riwlina. Otrzymali go hierarchowie polskiego Kościoła - kardynał Stanisław Dziwisz i kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup Tadeusz Pieronek. Medal otrzymała także bazylika Świętego Krzyża w Warszawie, z którą związana była część konspiracyjnej działalności okupacyjnej Jana Karskiego.