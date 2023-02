Łódź: Rok Królika - w niedzielę dzień kultury azjatyckiej w Centrum Dialogu

Zainagurowany niedawno rok Królika to okazja do poznania kultury Dalekiego Wschodu, poćwiczenia gimnastyki Tao Yin, wysłuchania opowieści o Chinach i tradycjach związanych z Chińskim Nowym Rokiem czy nauki kaligrafii. Takie wydarzenia odbędą się w niedzielę w Centrum Dialogu w Łodzi.

Zgodnie z chińskim kalendarzem rok Królika rozpoczął się 22 stycznia.

"Królik to według dalekowschodnich wierzeń symbolizuje spokój i życzliwość, a także długowieczność oraz dobrobyt. Wiele wskazuje więc na to, że po trudnym roku Tygrysa, czeka nas wytchnienie i kilka pozytywnych zmian. Rok 2023 według chińskiego horoskopu ma być rokiem nadziei" - wyjaśniła Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

W związku z niedawną inauguracją nowego roku w kalendarzu chińskim placówka zaplanowała na niedzielę dzień kultury Dalekiego Wschodu.

Od godz. 12 będzie można m.in. wziąć udział w zajęciach chińskiej gimnastyki Tao Yin. To pochodząca z Chin sprzed ponad 3 tys. lat terapia ruchowo-oddechowa. Następnie o tym, jak wygląda życie w Chinach, jakie są chińskie zwyczaje i jak odnaleźć się w tym świecie opowie przewodnik po tym kraju Michał Lipski. Drugi wykład będzie zaś poświęcony językom Dalekiego Wschodu.

Zaplanowano też projekcję filmu "Most". To obraz inspirowany jest wydarzeniami z 1920 roku, które zbliżyły do siebie dwa narody: polski oraz japoński. Historia opowiadana z perspektywy 10-letniego chłopca ukazuje losy sierot syberyjskich, które straciły ojczyznę, rodziny i musiały wkroczyć w dorosłość, by walczyć o życie. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli odzyskały utracone dzieciństwo. O godz. 17 rozpocznie się zaś słuchanie dokumentu artystycznego "Modlitwa Zapomnianej". Reportaż autorstwa Katarzyny Michalak i Doroty Hałasy opowiada o "Modlitwie Dziewicy" Tekli Badarzewskiej-Baranowskiej - zapomnianym w Polsce fortepianowym utworze, który wędruje po świecie od prawie 150 lat i jest doskonale znany Japończykom.

W Centrum Dialogu będzie można nauczyć się też kaligrafii, zagrać w chińczyka oraz wykonać tradycyjny chiński lampion, symbol Chińskiego Nowego Roku.