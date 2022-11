Łódź: Rozpoczął się ostatni dzień 28. kwesty na Starym Cmentarzu

Wtorek jest ostatnim dniem trwającej od soboty 28. kwesty na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Łodzi. Na alejach najstarszej miejskiej nekropolii z puszkami będzie można spotkać znanych łodzian m.in. ze świata kultury, sztuki, nauki, polityki i mediów.

Stary Cmentarz w Łodzi to jedna z najważniejszych nekropolii miasta. Powstał w latach 1855-58; od początku jako nekropolia trójwyznaniowa - dla katolików, prawosławnych i ewangelików. W 1995 roku, z inicjatywy dwóch nieżyjących już entuzjastów akcji - nestora łódzkich przewodników Stanisława Łukawskiego i dziennikarza TVP Łódź Wojciecha Słodkowskiego, zainaugurowano zbiórkę pieniędzy na rzecz ratowania zabytków cmentarza - pomników, rzeźb i nagrobków.

Od tamtej pory zebrano 1,9 mln zł, co pozwoliło na odnowienie 200 pomników. Tegoroczna kwesta rozpoczęła się w sobotę, a jej hasłem jest "Ludzie, kwesta, twórcy". We wtorek pierwsze osoby z puszkami, do których można wrzucać pieniądze, pojawiły się przed godz. 9.

"Wtorek jest dla nas czwartym dniem kwestowania. W sobotę zaczęli uczniowie szkół, następnego dnia byli z nami przedstawiciele szeregu stowarzyszeń, które popularyzują historię miasta i dbanie o łódzkie zabytki, a w poniedziałek wspierali nas łódzcy przewodnicy" - poinformował we wtorek na antenie TVP3 Łódź prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi Cezary Pawlak.

Dodał, że podczas tegorocznej kwesty wspominani są jej twórcy. "Stąd hasło +Ludzie, kwesta, twórcy+. Ludzie, bo to oni tworzyli historię tego przedsięwzięcia, wcielili w życie ideę ratowania zabytków najstarszej łódzkiej nekropolii. Kwesta, bo ona zaczęła się w 1995 roku, i właśnie twórcy. Wspominamy pana Stanisława Łukawskiego - to on, reprezentując głos łódzkiego środowiska przewodników, zainspirował ośrodek TVP Łódź i razem z Wojciechem Słodkowskim, który odszedł od nas 10 lat temu, zorganizował tę kwestę" - dodał Pawlak.

We wtorek jednym z pierwszych kwestujących był wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, który przyznał, że każdego roku coraz bardziej widoczne są wymierne efekty zbiórek z poprzednich lat.

"Spacerując po Starym Cmentarzu, widać, że coraz więcej nagrobków jest odnowionych. Często są to nagrobki osób, które nie mają już bliskich w Łodzi. To buduje, dlatego że to najistotniejszy zabytek w naszym mieście pokazujący, jacy ludzie tutaj żyli, jacy ludzie zbudowali Łódź. Warto tutaj przychodzić nawet wtedy, kiedy nie ma się tutaj bliskich" - podkreślił wojewoda w rozmowie z dziennikarzami TVP3 Łódź.

Kwest potrwa do godz. 19.

Stary Cmentarz w Łodzi jest miejscem pochówku przemysłowców, lekarzy, prawników, przedstawicieli starych rodów, uczestników walk o niepodległość, ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, jego sztuki i oświaty.

Nekropolię wyróżnia bogactwo form i stylistyki pomników nagrobnych. Ponad 80 nagrobków wyszło spod dłuta wybitnego, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, rzeźbiarza Wacława Konopki. Prawie 200 dzieł sztuki sepulkralnej jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Kwesta na rzecz ratowania zabytków tej nekropolii odbywa się od ponad 20 lat. Dzięki hojności łodzian i mieszkańców innych miast, wspomagających Stary Cmentarz, udało się odnowić już 200 pomników nagrobnych. Łącznie zebrano kwotę 1,9 mln zł. W tym roku zbiórka prowadzona jest także drogą elektroniczną. Kto nie będzie miał okazji, by wrzucić symboliczny datek do puszki, może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej zrzutka.pl.