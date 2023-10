Łódź: Rusza 29. kwesta na Starym Cmentarzu

Rozpoczyna się 29. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Łodzi. Kwestujących będzie można spotkać na terenie nekropolii od godz. 10 w sobotę i niedzielę oraz w środę 1 listopada. W poprzednich latach zebrano ok. 2 mln zł, co pozwoliło na odnowienie ponad 200 pomników.

Stary Cmentarz w Łodzi powstał w latach 1855-58, od początku jako nekropolia trójwyznaniowa - dla katolików, prawosławnych i ewangelików. W 1995 roku, z inicjatywy dwóch nieżyjących już entuzjastów akcji - nestora łódzkich przewodników Stanisława Łukawskiego i dziennikarza TVP Łódź Wojciecha Słodkowskiego, zainaugurowano zbiórkę pieniędzy na rzecz ratowania zabytków cmentarza - pomników, rzeźb i nagrobków.

W sobotę około godz. 10 kwestę rozpocznie wielkie porządkowanie Starego Cmentarza. Podobnie jak w latach ubiegłych, tego zadania podejmie się kilkuset uczniów łódzkich szkół, którzy jednocześnie będą kwestować. W niedzielę z puszkami na datki czekać będą organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz popularyzacji historii i ochrony zabytków Łodzi. Najważniejszym dniem kwesty będzie 1 listopada, kiedy na trzech częściach najstarszej łódzkiej nekropolii pieniądze będą zbierać przedstawiciele władz miasta, politycy, dziennikarze, ludzie sztuki, kultury, nauki.

"W tym roku kwesta odbywać się będzie pod hasłem +Pamięci łodzian+. To pamięć o łodzianach, którzy przez lata przyczyniali się do dynamicznego rozwoju miasta" - wyjaśnił prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi Cezary Pawlak.

Hasło tegorocznej kwesty jest także inskrypcją na Pomniku Pierwszych Łodzian, który stanął na Starym Cmentarzu. Skrywa on odnalezione podczas prac budowlanych szczątki mieszkańców miasta z nieistniejącego już cmentarza u zbiegu ulicy Legionów i Ogrodowej.

"Historia i kontekst tego właśnie roku, 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi, była dla nas inspiracją do powstania tego projektu, którego efektem jest właśnie ten pomnik. On ma wymiar symboliczny, ale jednocześnie jest pomnikiem nagrobnym, bo pod nim znajdują się autentycznie szczątki ludzkie mieszkańców Łodzi z okresu przełomowego dla historii miasta. To jest nasza najważniejsza z dziewięciu realizacji na tegoroczną 29. kwestę na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza" - dodał Pawlak.

Kwestujących będzie można spotkać także w następną sobotę i niedzielę (4 i 5 listopada). Towarzystwo organizuje też szereg wydarzeń przybliżających historię najstarszej łódzkiej nekropolii. To m.in. spacery tematyczne, prezentujące efekty tegorocznych prac konserwatorskich, oraz szlakiem łodzian, którzy zasłużyli się dla historii kultury miasta i kraju. Efekty tegorocznej kwesty zostaną podsumowane na zaplanowanym na 26 listopada koncercie poświęconym pamięci łodzian w Muzeum Miasta Łodzi.

Stary Cmentarz w Łodzi jest miejscem pochówku przemysłowców, lekarzy, prawników, przedstawicieli starych rodów, uczestników walk o niepodległość, ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, jego sztuki i oświaty.

Nekropolię wyróżnia bogactwo form i stylistyki pomników nagrobnych. Ponad 80 nagrobków wyszło spod dłuta wybitnego, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku rzeźbiarza Wacława Konopki. Prawie 200 dzieł sztuki sepulkralnej jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Kwesta na rzecz ratowania zabytków tej nekropolii odbywa się od 1995 roku. Dzięki hojności łodzian i mieszkańców innych miast, wspomagających Stary Cmentarz, udało się odnowić ponad 200 pomników nagrobnych. Łącznie zebrano ok. 2 mln zł.