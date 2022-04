Łódź: Sektor dla kibiców gości na stadionie Widzewa zamknięty do końca sezonu

Po niedzielnych awanturach na trybunach zajmowanych przez fanów GKS Tychy podczas meczu z Widzewem, sektor dla kibiców gości na łódzkim stadionie będzie zamknięty do końca sezonu - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Widzewa Marcin Tarociński.

Przedstawiciel klubu zamieścił na Twitterze zdjęcia zniszczeń w stadionowym sektorze, gdzie w niedzielę siedzieli kibice GKS Tychy.

"Wciąż trwa szacowanie strat, ale możemy potwierdzić informację, że nie będziemy w stanie przyjmować już w tym sezonie gości w sektorze dla przyjezdnych ze względu na zniszczenie punktu cateringowego, instalacji elektrycznych oraz toalet" - podał na swoim profilu na Twitterze Tarociński.

Pod koniec spotkania 1. ligi piłki nożnej Widzewa Łódź z GKS Tychy, przy wyniku 1:1, z sektora kibiców gości na murawę poleciały m.in. wyrwane krzesełka i inne fragmenty wyposażenia tej części widowni.

Pracownicy ochrony próbowali uspokoić kilkudziesięciu najbardziej agresywnych napastników z sektora zajmowanego przez kibiców śląskiej drużyny. Użyto gazu, który poczuli także zawodnicy na boisku oraz inni kibice. Sędzia Wojciech Myć z Lublina przerwał spotkanie i odesłał piłkarzy do szatni. Wówczas interweniowała policja, która użyła armatki wodnej. Po kilku minutach grę wznowiono a piłkarze Widzewa strzelili zwycięskiego gola.

"Cieszymy się z wygranej, ale to, co zastaliśmy w sektorze gości nie nastraja optymistycznie. Trwa obecnie szacowanie strat, które wstępnie są określane na około 100 tysięcy złotych. Sektor gości zostanie wyłączony z użytku prawdopodobnie do końca sezonu" - napisał na Twitterze rzecznik łódzkiego klubu.

Widzew Łódź wygrał w niedzielę w 1.lidze piłki nożnej z GKS Tychy 2:1. Bramki dla gospodarzy strzelili Ernest Terpiłowski (54) i 2:1 Bartłomiej Pawłowski (90). Gola dla śląskiej drużyny zdobył Krzysztof Wołkowicz (13).

Na stadionie Widzewa podczas niedzielnego meczu było - jak podał klub - 16 101 osób.