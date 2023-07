Łódź świętuje 600-lecie nadania praw miejskich

Kilkaset wydarzeń – koncerty, wystawy, pikniki, wycieczki, loty balonem - oraz inne różnego rodzaju atrakcje dla mieszkańców i turystów złożą się na obchody 600. urodzin Łodzi. Huczne świętowanie jubileuszu nadania praw miejskich rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli.

Łódź okrągłą rocznicę nadania praw miejskich na różne sposoby celebruje już od kilku tygodni, a w ten weekend ma nastąpić kumulacja wydarzeń przygotowanych przez magistrat oraz instytucje miejskie z okazji jubileuszu.

Jak zapowiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, tegoroczne obchody będą najhuczniejszym świętowaniem urodzin miasta w jego historii.

"Myślę, że na pewno będzie to taka impreza, która zapadnie w pamięci wszystkich nas. Łódź ma 600 lat. Taka okazja zdarza się tylko raz. Spotkajmy się na koncertach, piknikach i na wielu innych wydarzeniach. W ostatni weekend lipca bądźmy razem" - zachęciła.

Dodała, że obchody 600-lecia miasta mają pokazać, jak bardzo zmieniła się Łódź na przestrzeni ostatnich lat. Zapewniła, że będzie to święto mieszkańców, dla których - niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania - przygotowano kilkaset atrakcji w różnych częściach miasta.

Głównym punktem weekendowych wydarzeń jest Summer Łódź Festiwal. Złoży się na niego ponad 30 bezpłatnych koncertów z gwiazdami światowego formatu z Franzem Ferdinandem i Tomem Odellem na czele. Wystąpią także m.in. Artur Rojek, Igo, Cool Kids of Death, Kult, Kayah czy Błażej Król.

"Będziemy bawić się pod czterema scenami muzycznymi - dwiema na ul. Kościuszki oraz w Monopolis i Manufakturze. Jeśli ktoś woli kabarety od koncertów - zapraszamy na scenę kabaretową Księży Młyn. Weekend na Księżym Młynie przejmą bowiem topowe polskie kabarety: grupa MoCarta czy Kabaret Moralnego Niepokoju" - zaznaczyli organizatorzy.

Przez cały weekend świętować będzie można też na ul. Piotrkowskiej, gdzie przygotowano strefy zabaw dla dzieci, pokaz zabytkowych aut, ulicznych teatrów i przedstawień. Z kolei nad miastem będzie można dostrzec balony, w których chętni będą mogli zobaczyć Łódź z perspektywy ptaków. Po ulicach miasta mają zaś kursować dwa londyńskie zabytkowe piętrowe double-deckery, które zabiorą łodzian i turystów na bezpłatną przjażdzkę.

Zaplanowano także 160 spacerów i wycieczek po mieście, w tym po niedostępnych na co dzień miejscach: podziemnym kanale Łódki, zapleczu łódzkich stadionów, Wojskowych Zakładach Lotniczych, Orientarium, Teatrze Pinokio, lotnisku, Grupowej Oczyszczalni Ścieków, miejskiej sortowni śmieci czy zajezdni MPK. Wielbiciele mocnych wrażeń będą mogli zejść do kanału pod parkiem Staromiejskim lub wybrać się na wieżę kościoła św. Mateusza. Planowane są również wycieczki rowerowe.

Z kolei zwiedzając wystawy i obiekty muzealne, będzie można poznać historię Łodzi włókienniczej i filmowej, życie rodzin Scheiblerów i Poznańskich, wojenne dzieje miasta oraz historię łódzkiego getta.

Od piątku do niedzieli na wielu osiedlach zaplanowano również pikniki: sportowe, ekologiczne, prozdrowotne czy historyczne.

W urodzinowy weekend - od piątku do niedzieli - komunikacja miejska będzie darmowa. Dodatkowo kursowanie części linii MPK będzie wydłużone, a trasa autobusów nocnych zmieniona tak, by dojechały w pobliże scen festiwalowych. Uruchomiona zostanie też specjalna linia 600, która kursować będzie pomiędzy scenami oraz dojedzie do dworca Łódź Fabryczna.

W obchody 600-lecia Łodzi włączyły się różne instytucje m.in. teatry, muzea, galerie sztuki i inne placówki kultury, rozrywki, nauki. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną 10-złotową monetę kolekcjonerką upamiętniającą sześć wieków miasta Łodzi, a Poczta Polska - znaczek pocztowy. Ukazał się także pierwszy z pięciu tomów monografii "Łódź poprzez wieki. Historia miasta" - najważniejszego wydawnictwa z okazji jubileuszu.

W sobotę w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zaplanowano kongres #ŁódźPrzyszłości oraz piknik i koncert. Udział w wydarzeniach zapowiedzieli m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Łódź uzyskała prawa miejskie w XV w., kiedy król Władysław Jagiełło 29 lipca 1423 r. zezwolił na założenie miasta i dokonał lokacji na prawie magdeburskim. Dokument lokacyjny został wystawiony w Przedborzu. W ten sposób władca uczynił zadość prośbie biskupa włocławskiego Jana Pelli, właściciela dóbr, na terenie których znajdowała się wieś o nazwie Łodzia. W dokumencie lokacyjnym monarcha ustanowił także podwaliny gospodarczej egzystencji Łodzi. Zezwolił na organizowanie targów w każdą środę i dwóch jarmarków w roku.

Oryginalny dokument Władysława Jagiełły nie zachował się. Znana z późniejszych odpisów lokacja królewska nie przyczyniła się do przekształcenia Łodzi w prężny ośrodek miejski. Łódź pozostała niewielkim miasteczkiem rolniczym. Dopiero decyzje podjęte w latach 20. XIX w. przez władze Królestwa Polskiego doprowadziły do napływu nowych osadników i przekształcenia miasta w centrum przemysłu włókienniczego.

Obecnie Łódź - według informacji GUS - jest czwartym miastem w kraju pod względem liczby ludności (ok. 658 tys.) mieszkańców, po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, i czwartym pod względem powierzchni.