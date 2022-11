Łódź: Szczyt OBWE - początek utrudnień dla kierowców i pasażerów MPK

W środę po godz. 14 zaczęły się czasowe wstrzymania ruchu na ulicach Łodzi związane z przyjazdem delegacji państw uczestniczących w szczycie OBWE. Najwięcej utrudnień, przez zamknięte ulice w centrum miasta, kierowców oraz podróżujących komunikacją miejskiej czeka w czwartek i piątek.

Obrady szefów delegacji z ponad 50 państw zrzeszonych w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) będą odbywać się w czwartek i piątek w gmachu EC1 przy ul. Targowej oraz salach konferencyjnych dworca Łódź Fabryczna. Spowoduje to wiele utrudnień dla kierowców i podróżujących komunikacją miejską.

Delegacje biorące udział w szczycie przyjadą do Łodzi już w środę, co tego dnia po południu spowoduje pierwsze zamknięcia ulic oraz wstrzymania ruchu w związku z przejazdami eskortowanych przez policją i Służby Ochrony Państwa kolumn nawet 500 pojazdów z delegacjami państw, które będą przyjeżdżać do Łodzi.

Uprzywilejowane kolumny będą jechać głównymi arteriami miasta, prowadzącymi z lotniska Lublinek i wjazdów z autostrad do ścisłego centrum Łodzi. Zatrzymania ruchu będą zdarzać się m.in. na ul. Zachodniej i al. Kościuszki, na trasie W-Z, na ul. Kopcińskiego, a także alei Scheiblerów i Grohmanów.

Jak poinformowały służby łódzkiego lotniska, pierwsze delegacje mają dotrzeć ok. godz. 14, a ostatni samolot spodziewany jest o godz. 18.30.

"Będzie to dla nas duże operacyjne wyzwanie. Przez dwa dni obsłużymy 40 operacji lotniczych tylko tych o statusie HEAD. Do tego dochodzi 10 naszych, planowych operacji" - poinformował dyrektor generalny Portu Lotniczego Łódź Artur Fraj.

W przypadku napotkania na drodze uprzywilejowanej kolumny aut - jak wskazała rzeczniczka łódzkiej policji mł. insp. Joanna Kącka - kierowcy powinni zachować przede wszystkim spokój - nie hamować gwałtownie i nie blokować drogi. Zaapelowała, by zwracać uwagę na zmianę oznakowania i wykonywać polecenia mundurowych kierujących ruchem.

Dodała, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Oznacza to, że stojący w korku kierowcy powinni rozjechać się na boki, wjechać na pas zieleni lub zjechać na pobocze, a pojazdy znajdujące się w ruchu powinny zaś zmienić pas, tak żeby jak najszybciej przepuścić pojazd uprzywilejowany. Piesi natomiast powinni powstrzymać się od przejścia na drugą stronę ulicy, nawet jeżeli mają zielone światło lub już są na przejściu. Należy również pamiętać, o zakazie wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym.

Najwięcej utrudnień będzie w okolicach EC1 oraz dworca Łódź Fabryczna, czyli w tzw. Nowym Centrum Łodzi.

Od środy do piątku zamknięta będzie dla ruchu ul. Sass-Zdort, plac Dąbrowskiego oraz czasowo - ul. Orla i Tuwima. Pojawią się również zakazy parkowania na ul. Ogrodowej na wysokości Manufaktury, ul. Orlej, ul. Łąkowej przy al. Mickiewicza, placu Dąbrowskiego, ul. Tuwima od Targowej do Kilińskiego oraz ul. Kilińskiego przy parku Sienkiewicza.

"Zakaz parkowania dotyczył będzie również mieszkańców. Należy bacznie przyglądać się znakom, bo omyłkowe zaparkowanie w miejscach wyłączonych z ruchu, skutkować będzie odholowaniem pojazdu" - ostrzegł Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Podczas trwania szczytu OBWE zachowana zostanie możliwość obsługi pasażerskiej PKP na dworcu Łódź Fabryczna, jednak jego część autobusowa zostanie zamknięta - pozostanie tylko kolejowa. Autobusy odjeżdżające do Piotrkowa Trybunalskiego odjeżdżać będą z przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na południowej jezdni al. Rodziny Poznańskich.

Pozostałe autobusy dalekobieżne odjeżdżać będą od środy z placu Mikulskiego (pętla przy ul. Wydawniczej). Dla podróżnych uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa D1, która kursować będzie przez całą dobę pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a placem Mikulskiego.

Zmienioną trasą pojadą również autobusy i tramwaje kursujące w rejonie Nowego Centrum Łodzi. Dla ułatwienia trasy pozostaną takie same, jak obecnie podczas prac prowadzonych na ul. Narutowicza.

Linie 12 i 18 kursować będą przez al. Rodziny Poznańskich, ul. Węglową i Tramwajową. Na tych liniach należy spodziewać się dużych utrudnień ze względu na niewielkie oddalenie od miejsca, gdzie odbędą się obrady OBWE. Dojazdy uprzywilejowanych kolumn pojazdów spowodują konieczność przekierowania tramwajów na trasę objazdową przez al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego. Natomiast linia 9 kursować będzie na Radiostację.

W czasie przejazdu pojazdów rządowych zmieni się również trasa linii Z1. Kursować będzie ul. Kilińskiego, ul. Wigury, ul. Sienkiewicza, ul. Brzeźną, ul. Piotrkowską, ul. Tymienieckiego, ul. Kilińskiego, ul. Broniewskiego, ul. Rzgowską, ul. Bankową, ul. Śląską na dworzec Łódź Chojny.

Autobusy dojeżdżające na dworzec Fabryczny pojadą w głównej mierze przez ul. Jaracza i Polskiej Organizacji Wojskowej do al. Rodziny Poznańskich, a w drugą stronę wyjadą przez ul. Uniwersytecką w kierunku ronda Solidarności lub ul. Jaracza do ul. Sterlinga.

W trakcie wstrzymania ruchu i zamknięć na ul. Tuwima, autobusy linii 80 i 83 pojadą trasą objazdową w stronę centrum przez al. Rodziny Grohmanów, al. Rodziny Scheiblerów, al. Rodziny Poznańskich, ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i ul. Sienkiewicza do ul. Tuwima. W drugą stronę pojadą przez ul. Struga, ul. Wólczańską, ul. Radwańską, ul. Brzeźną, ul. Sienkiewicza, ul. Wigury, ul. Kilińskiego, ul. Fabryczną i ul. Przędzalnianą do al. Piłsudskiego lub ul. Tuwima.

Stałe zmiany w komunikacji będą obowiązywać od środy do piątku, a czasowe zmiany tras w godzinach południowych w środę oraz w godzinach porannego i popołudniowego szczytu w czwartek i piątek.