Łódź: Szef MSZ Rumunii: atak Rosji na Ukrainę tworzy poważne zagrożenie dla światowego pokoju

Atak Rosji na Ukrainę tworzy poważne zagrożenie dla światowego pokoju; bardzo ważne jest, żeby oficerowie rosyjscy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili w Ukrainie - oświadczył w piątek, w Łodzi, na zakończenie szczytu państw B9, szef MSZ Rumunii Bogdan Aurescu.

Na wspólnej konferencji z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem, Aurescu podkreślił, że Bukareszteńska Dziewiątka okazała się bardzo cenną platformą koordynacji działań państw wschodniej flanki NATO.

Przekazał, że przez dwa dni w Łodzi, ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali m.in. o rosyjskiej agresji na Ukrainie. "To jest działanie przeciwko bezpieczeństwu Europy i Ameryki, atak Rosji tworzy poważne zagrożenie dla pokoju światowego" - podkreślił Aurescu.

Dodał, że ministrowie rozmawiali o wspólnych działaniach swoich państw w ramach NATO. Zwrócił w tym kontekście uwagę na zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. "Wspieramy Ukrainę we wszystkich jej działaniach nakładając sankcje na poziomie międzynarodowym" - podkreślił szef rumuńskiej dyplomacji.

"Myślę, że bardzo ważne jest, żeby oficerowie rosyjscy byli pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili w Ukrainie" - oświadczył Aurescu nawiązując do rosyjskich zbrodni wojennych.

"Dziś i wczoraj potwierdziliśmy nasze zobowiązania współdziałania w polityce NATO, bo zbliża się szczyt w Wilnie i chodzi o to, żeby osiągnąć postęp, jeśli chodzi o aspiracje Ukrainy, żeby zostać członkiem (Sojuszu). Myślę, że tu musimy działać bardzo mocno" - powiedział Aurescu.