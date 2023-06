Łódź: Teatr Powszechny przygotował specjalną ofertę na lato

Teatr Powszechny w Łodzi przygotował dla widzów specjalną, letnią ofertę. W czerwcu i lipcu wystawi 45 przedstawień, zaś bilety na spektakle prezentowane w tym okresie będą ponad dwa razy tańsze niż przed wakacjami. Akcja "Lato w Teatrze" rozpoczyna się w piątek.

W najbliższy piątek, 16 czerwca, rozpoczyna się "Lato w Teatrze"; widzowie Powszechnego obejrzą 45 przedstawień, na które będzie można kupić kilka tysięcy biletów w specjalnych, wakacyjnych cenach - jak zapewnili organizatorzy będą ponad dwa razy tańsze niż przed wakacjami.

"Ten sezon upłynął pod znakiem wielkiego powrotu publiczności do teatru po czasie pandemii. Za nami bardzo intensywny czas, ale nie idziemy na urlop razem z ostatnim dzwonkiem szkolnym. Będziemy grać do końca lipca - zaprezentujemy kilkanaście tytułów, zagramy kilkadziesiąt przedstawień na dwóch scenach. Jak zawsze w ramach +Lata w Teatrze+ - w specjalnych, wakacyjnych cenach. Chcemy w ten sposób podziękować wszystkim widzom za ten wspólny, rekordowy sezon. To przymierze z publicznością zawsze dodaje nam skrzydeł" - podkreśliła dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska.

Na otwarcie sezonu letniego zaplanowano spektakl "Rodzina" - komedię Antoniego Słonimskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. Poza tym w wakacyjnym repertuarze znalazły się m.in. Juliusza Machulskiego "Atrament. Wczoraj. Żyrafa", w reż. Pawła Szkotaka, Paolo Costelli "Na całe życie" w reż. Wojciecha Malajkata czy sztukę Flavii Coste "Replay" w reż. Magdaleny Małeckiej-Wippich.

"Nie wszyscy wyjeżdżamy z Łodzi, dlatego w czasie urlopu zapraszamy z przyjaciółmi, bliskimi, rodziną na przegląd niemal całego naszego repertuaru. Przygotowaliśmy także kolejne niespodzianki z okazji 600. urodzin Łodzi. Więcej szczegółów zdradzimy na początku lipca" - dodała Pilawska.

W sierpniu Powszechny będzie zamknięty, ale artyści powrócą na scenę we wrześniu. "Na początek sezonu przygotowaliśmy nowe prapremiery, m.in. kolejne przygody pomocy domowej Nadii i spektakle, w których nawiążemy do łódzkich wątków" - zapowiedziała dyrektorka Teatru.